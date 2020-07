In articol:

Puterea Dragostei sezonul trei a debutat în forță luni, 27 iulie, iar fanii sunt curioși să afle mai multe despe noii concurenți. Ca de obicei, cele mai interesante sunt fetele, despre care se vrea a se afla dacă au făcut ceva rușinos înainte de a intra în competiția din Turcia. După ce ieri a ieșit la iveală faptul că Alexandra și Adriana s-au dezbrăcat în fața camerei pentru bani, aseară, un alt secret a ieșit la iveală, de această dată despre Mona.

Citeste si: Bianca de la Puterea Dragostei şi Livian, sărut în paşi de dans! Imagini unice cu cei doi îndrăgostiţi!

Se pare că înainte de a intra în casa Puterea Dragostei, Mona a fost dansatoare la bară în unele cluburi. Fotografiile au fost scoase la iveală de o apropiată a concurenților Puterea Dragostei, iar informația aceasta a șocat pe toată lumea.

Citeste si: Imagini incredibile cu Nicos de la Puterea dragostei pe vremea când avea... 130 kg

Mai mult decât atât, se speculează că Mona ar fi fost și clientă falsă în unele cluburi din București. Momentan nu avem de unde să știm adevărul absolut. Dacă Mona va vorbi despre acest lucuru în emisiune sau pe rețelele de socializare, rămâne de văzut

Citeste si: George de la Puterea Dragostei spera să devină fotbalist la Rapid! De ce a fost obligat să renunțe?

Cine este Mona de la “Puterea Dragostei”

State Lavinia Cristina are 28 de ani, vine din Bucuresti, iar apropiatii ii spun Mona. De profesie cosmetician, ii place sa calatoreasca, sa mearga la cinema si adora plimbarile in parc. Tanara afirma ca, desi cei din jurul ei o percep ca fiind o fire dura, se deschide total doar unor anumite persoane din anturajul ei. Isi descrie partenerul ideal ca fiind inalt, atletic, sensibil, romantic, amuzant, foarte dragastos si fidel. Se considera o femeie frumoasa, inteligenta, atragatoare si este sigura ca va ajunge in finala! Marturiseste ca face parte din categoria femeilor greu de cucerit, iar cel care o doreste va trebui sa lupte cu toate puterile pentru a o cuceri. A fost casatorita, dar in prezent este divortata si are un copil in varsta de 8 ani.