Mona de la Puterea Dragostei a fost una dintre cele mai iubite concurente ale sezonului trei, dar din păcate nu a mai putut sta în casă pentru că a vrut să fie alături de băiețelul ei la începerea noului an școlar.

Plecarea Monei a stârnit foate multă tristețe în imina lui George, dar și a fetelor alături de care legase prietenii strânse. Cu toate că a plecat pentru a avea grijă de fiul ei, Mona recunoaște într-un fel sau altul că ar vrea să se întoarcă în competiția din Istanbul dacă acest lucru ar fi posibil.

Mona de la Puterea Dragostei, primele declarații despre revenirea ei în casă

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei care a făcut furori alături de George, spune că există posibilitatea ca ea să revină în carul competiției. Surpriza este că Mona nu ar vrea să revină pentru a-și face o nouă relație.

„Nu știu dacă voi reveni în casă. Asta depinde de cei de acasă. Plus că depinde de ceea ce se întâmplă. Dacă voi reveni vreodată în casa Puterea Dragostei este clar că nu va fi pentru a-mi continua relația cu George și nici pentru a-mi face o altă relație cu o altă persoană din acea casă. Voi merge strict pentru râcă. În momentul în care am plecat de acasă în emisiune am plecat cu o chestie, când am ajuns acolo s-a întâmplat cu totul și cu totul altfel. În acea casă este și lapte și sare. Dacă mă întrebați, în momentul ăsta aș vrea să fiu sare. Probabil este prea recent ca să pot spune.”, a declarat Mona în cadrul emisiunii Totul despre Puterea Dragostei, By Cornelia Ionescu.