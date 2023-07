Mona de la Puterea dragostei s-a despărțit de iubitul care o făcuse să îl uite pe Jitaru, fostul soț: "Mulțumesc lui Dumnezeu" | EXCLUSIV

In articol:

Mona de la Puterea dragostei s-a despărțit de bărbatul care o făcuse să îl uite pe fostul soț, Cristi Jitaru. În emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, tânăra a dezvăluit că este singură, după ce a renunțat la iubitul său.

Mona se pregătește să plece la mare, să danseze pe litoral, și consideră că îi este mai bine așa decât să fie controlată de un bărbat.

Mona nu mai are iubit

Mona a dezvăluit în premieră că bărbatul cu care l-a înlocuit pe Jitaru nu mai există în viața ei și este din nou o femeie singură.

"De iubit, am iubit foarte mult la viața mea și nu doar o dată, dar în momentul de față sunt singură. Sunt singurică, e foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu și sper să fie la fel de acum încolo.", a declarat Mona.

Mona avea planuri mari cu fostul iubit

Mona considera că și-a găsit persoana potrivită, cea de care avea nevoie și că poate fi cu adevărat fericită. L-a descris în câteva cuvinte și a explicat și pe ce se bazează relația lor. A vorbit și despre planurile pe care le aveau împreună, însă nu a fost să fie.

"Această persoană a apărut fix când nu mă așteptam și mi-a dat viața peste cap. Ne-am cunoscut pe 23 decembrie, fix de ziua mea. M-ai făcut și să plâng. Mă bucur că a apărut în viața mea. De atunci suntem împreună, o lună și ceva. Iubitul meu este mai mare ca mine, are 42 de ani. Consider că pentru vârsta mea, este exact ceea ce am nevoie. La cum sunt eu, o fire mai matură, nu consider că pot să stau cu un bărbat mai mic ca mine. În momentul de față, am nevoie să învăț de la cineva. Uite că a venit și persoana respectivă. Tot pot să învăț de la el.

În relația cu el, pot să spun comunicare e cuvântul cheie. El e o persoană mai ocupată, dar încercăm să ne vedem cât de des putem. El este mai retras, îi place discreția, eu sunt mai zbuciumată, ne completăm. Am avut discuția despre copilul meu cu el, însă nu au interacționat încă, pentru că mi se pare destul de prematur. Abia îl cunosc eu. Consider că trebuie să mai treacă puțin timp. Este genul de bărbat care caută să se implice. Am avut discuția și despre mutat și i-am spus că mă ia la pachet cu copilul. A fost total de acord.", a mărturisit Mona, la Online Story.

