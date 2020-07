In articol:

Mona, așa vrea să i se spună concurentei pe care o cheamă de fapt Lavinia Cristina. Mona are 28 de ani și abia intrată în casa Puterea dragostei a fost comparată cu Ramona. De altfel, băieții chiar au crezut că e Ramona când au aflat de la prezentatoarea Cristina Mihaela că aceasta a fost căsătorită și că are un băiețel.

Nicos, care a dezvăluit că o cunoaște pe Mona ”din cartier” și că de-acum trebuie să zâmbească mai mult pentru că a suferit destul. Până acum, nu au fost date detalii despre poveștile de iubire ale Monei.

Dar, comparația cu Ramona până acum se oprește doar la faptul că amândouă sunt divorțate, și mame ale unor băieți de 8 ani.

Citeste si: Bianca și Livian s-au mutat împreună! Dezvăluiri de ultim moment despre cei doi

În imaginile de pe pagina ei de socializare, Mona apare până de curând alături de un bărbat, care ar putea să fie fostul ei iubit.

Citeste si: Cupidon i-a lovit! Cine sunt primii concurenți de la Puterea Dragostei care și-au declarat dragostea

Citeste si: Nicos de la Puterea Dragostei a scris o melodie despre tatăl său! În videoclip apare și acesta

Cine e Mona, noua concuretă Puterea Dragostei sezonul 3

State Lavinia Cristina are 28 de ani, vine din Bucuresti, iar apropiatii ii spun Mona. De profesie cosmetician, ii place sa calatoreasca, sa mearga la cinema si adora plimbarile in parc. Tanara afirma ca, desi cei din jurul ei o percep ca fiind o fire dura, se deschide total doar unor anumite persoane din anturajul ei. Isi descrie partenerul ideal ca fiind inalt, atletic, sensibil, romantic, amuzant, foarte dragastos si fidel. Se considera o femeie frumoasa, inteligenta, atragatoare si este sigura ca va ajunge in finala! Marturiseste ca face parte din categoria femeilor greu de cucerit, iar cel care o doreste va trebui sa lupte cu toate puterile pentru a o cuceri. A fost casatorita, dar in prezent este divortata si are un copil in varsta de 8 ani. Citeste AICI Cine sunt concurenții Puterea Dragostei sezonului 3)