Mona și Jitaru, dezvăluire dureroasă după nuntă: "Nimeni din familia mea nu a vrut-o" Cum a reușit acesta să își convingă părinții? | EXCLUSIV

In articol:

Mona, alături de noul ei soț Cristi Jitaru, în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu, au dat primele declarații după luna de miere. Mona și Jitaru au povestit lucruri inedite despre cununia cu peripeții.

Familia lui Jitaru nu este de acord cu Mona

Cei doi au spus despre aventura prin care au trecut în aeroport către Paris și despre momentele de panică prin care a trecut Jitaru până să o ceară pe Mona. Jitaru a declarat că a fost foarte stresat cu cererea în căsătorie a Monei, având parte de o influență negativă din partea părinților lui.

Mona și Jitaru abia ce au spus DA în fața instanței, însă o dezvăluire neașteptată a apărut după aceea. Se pare că părinții lui Cristian nu o acceptă pe Mona, însă fiului lor nu i-a păsat și tot a luat-o de soție. Cei doi sunt fericiți și au povestit totul despre relațiile cu socrii.

"Jitaru: În general, ca să fiu sincer, nimeni din familia mea nu a fost de acord cu Mona, din cauza job-ului ei, dar chiar am avut o discuție, pur și simplu m-am enervat și am zis știți ceva, până la urmă eu mă însor cu ea, eu mă spăl pe cap cu ea, dacă ar fi să nu meargă este strict decizia mea, problema mea și stop. Nu mai continuați, că oricum continuați degeaba. Au venit cu tot felul de argumente, că are un copil, că dansează, că lipsește noaptea."

Citeste si: Cine este Mădălina Creţan, soția lui Nosfe. „Nu se va mai naște în lumea asta alt suflet ca al tău..."- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

"Mona: Se pare că eu sunt oaia neagră a familiei. Acum să o dăm și pe partea cealaltă. Nicio femeie nu o să fie bună pentru băiatul tatii și niciun bărbat nu o să fie bun pentru fata tatii. Eu nu am avut treabă, ai mei au fost de acord. Nu au avut ce să zică contra. E băiat cuminte, la locul lui.", au declarat Mona și Jitaru.

Când vor face Mona și Jitaru copii?

Mona și Jitaru s-au gândit deja la toate, chiar și la copii. Urmează petrecerea de nuntă, iar mai apoi un micuț care să le bucure zilele. Iată cum va arăta nunta lor și unde vor pleca imediat după.

"Jitaru: Da, ne-am gândit și la copii, dar după nuntă. Nu vrea să fie o mireasă cu burtică. Și la nuntă vom avea poate alte obiceiuri, chestii care la mulți nu o să le placă. Noi o să facem exact ce simțim. De exemplu, la nunta noastră, ea nu vrea să fie furată. I-am spus că își face nunta cum crede ea, pentru că mirele e breloc, nunta e mai mult pentru mireasă."

"Mona: Nu vreau să fiu furată. Mă leg de masă și acolo stau. Am nunta o singură noapte, de ce să îmi petrec două ore în altă parte? Nici cu ciorba de potroace nu sunt de acord, a doua zi nu mai sunt om de așa ceva, eu vreau după nuntă să plec în luna de miere, să stau la plajă, în costum de baie.", au mărturisit Mona și Jitaru, la Online Story.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!