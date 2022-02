Monica Anghel a recunoscut. Ce legătură veche e între ea și Diana Șoșoacă? "Mi-a trimis mesaj și mi-a spus"

In articol:

În urmă cu ceva timp timp, Monica Anghel apărea la TV într-o ipostază de zile mari. Artista, în cadrul unei emisiuni TV, a intrat în rolul unui personaj de pe scena politică extrem de controversat.

La îndemnul lui Toni Grecu, spune vedeta, a adus-o pe micul ecran pe senatoarea Diana Șoșoacă.

Acum, după un an de la momentul care a adus zâmbetul pe buze multora cu rolul său, Monica Anghel spune că, în urma prestației sale, Diana Șoșoacă a contactat-o.

Monica Anghel [Sursa foto: Captura video]

Monica Anghel și Diana Șoșoacă au o legătură veche

Dacă pe scena politică, senatoarea lasă impresia unei persoane dure, în viața de zi cu zi, spune Monica Anghel, Șoșoacă este cu totul altă persoană. Una care deține foarte mult umor, deloc supărăcioasă și foarte deschisă.

”Pe Diana Șoșoacă am și cunoscut-o și, din fericire, este o persoană cu foarte mult umor. Mi-a trimis mesaj şi mi-a spus că s-a distrat copios şi mi-a spus: “Băi, te felicit, întradevăr semeni cu mine", a povestit Monica Anghel, conform Click.

La acea vreme, Monica Anghel a mărturisit că pentru rolul pe care l-a interpretat, de a intra în pilea senatoarei, nu i-a trebuit mult timp de repetiție și analiză. Cunoscându-se deja de înainte de provocarea venită din partea lui Toni Grecu, totul i-a venit firesc.

Surpriza a fost, spune ea, abia după ce totul a ajuns public. Atunci Diana Șoșoacă a arătat că nu o deranjează absolut deloc parodiile care se fac pe seama ei, fiind prima care a felicitat-o pe Monica pentru interpretarea excepțională de la TV.

”Pentru rolul Dianei Şoşoacă nu am avut nevoie de cine ştie ce pregătiri. Nu am simţit nevoia nici măcar să deschid televizorul, să mă uit la emisiuni dintr-acelea dedicate parlamentarilor, nici să mă uit mai multe zile la ştiri. De altfel, între noi fie vorba, nu mă mai uit la emisiunile informative! Pot spune că o cunosc pe Diana Şoşoacă. Şi o cunosc de ceva timp, încă de dinainte de a intra în politică. Omul Diana Şoşoacă, după părerea mea, e totul diferit de politicianul cu acelaşi nume. Şi mai cred că nu doar eu am această impresie. Diana Şoşoacă e o fire veselă, super ok, în viaţa de zi cu zi. Pare însă că se transformă atunci când intră în pielea personajului politic. Diana Şoşoacă e un om foarte calm, echilibrat, aşa cum o cunosc eu în viaţa de zi cu zi! Poate că alţii s-ar fi supărat. Dar ea nu a făcut-o! Dimpotrivă, s-a amuzat şi nu a întârziat să mă felicite pentru maniera în care am redat-o pe micile ecrane”, spunea atunci Monica Anghel, conform Impact.