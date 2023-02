Monica Anghel a slăbit 43 de kilograme. Vedeta a adoptat un stil de viață diferit și a renunțat la 3 alimente: „Foarte multe persoane mi-au cerut ajutorul”

In articol:

Monica Anghel este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară. Vedeta s-a schimbat radical în ultimii ani, atât la nivel fizic, cât și mental și emoțional.

Monica Anghel a slăbit 43 de kilograme

Cea mai vizibilă este schimbare exterioară, întrucât a reușit să scape de 43 de kilograme într-un timp scurt. Cu toate acestea, nu a slăbit necontrolat și nesănătos, ci a fost ajutată și îndrumată de specialiști.

Monica Anghela și-a schimbat stilul de viață în ultimii 6 ani, astfel că a scăpat și de greutatea în plus. Vedeta a slăbit 43 de kilograme în acest timp, iar acum a ajuns la greutatea de 58 de kilograme. Parcursul interpretei a fost unul controlat, fiind ajutată în permanență de sfaturile specialiștilor.

„ Foarte multe persoane mi-au cerut ajutorul. De șase ani de zile și până acum am slăbit 43 de kilograme și mă mențin. Mă cântăresc în fiecare zi. Azi dimineață aveam 58 de kilograme. Asta zic, că am între 57 și 58 de kilograme.”, a mărturisit Monica Anghel pentru viva.ro.

Mai mult decât atât, Monica Anghel a renunțat la 3 alimente de bază, ajutând-o în procesul de slăbire. Astfel, vedeta nu mai consumă zahăr, pâine și alimente procesate. Cu toate acestea, masa cântăreței este la fel de bogată, întrucât consumă fructe în locul dulciurilor și pâine din tărâțe de ovăz în locul celei cu drojdie.

Citește și: Monica Anghel, pregătită să meargă la tribunal. Artista vrea să îi găsească pe cei care i-au furat identitatea: „O fostă colegă a ajuns a doua zi la spital”

Citeste si: Georgiana Lobonț, la aproape o lună de la scandalul divorțului, a recunoscut ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și soțul ei, în Maldive: „L-ați auzit pe Rareș în declarațiile acelea cum vorbea? A mai băut ceva”- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

„ Eu, când simt nevoia de dulce, mănânc fructe și m-am învățat cu chestia asta. Și spuneam că atunci când iau câte o linguriță de ceva dulce, când mă mai duc pe la știe ce petrecere, realmente simt toate chimicalele posibile și imposibile în prăjitura aceea sau ce este.(..)

Am mai renunțat, total, la alimentele procesate, care sunt îngrozitor de nocive. Nu zic că nu mai iau, rareori, câte o feliuță de mezel de poftă, dar vreau să spun că după o feliuță de mezel, începe să mă doară stomacul când le consum.(...) Mă simt foarte bine, mai mănânc și carbohidrați, mănânc și tărâțe de ovăz. Fac o pâine din tărâțe de ovăz cu psyllium, cu ulei de măsline și cu apă și un pic de bicarbonat. Sigur, nu e așa pufoasă și fragedă cum e pâinea, dar nici nu îmi trebuie. Eu, aproape în fiecare zi, mănânc un iaurt, dar nu degresat, ci unul normal, cu tărâțe de ovăz, și e foarte sănătos.”, a mai spus vedeta.

Monica Anghel a slăbit 43 de kilograme în 6 ani [Sursa foto: Instagram]

Monica Anghel a urmat cursuri și a apelat la specialiști pentru un stil de viață sănătos

Monica Anghel a decis să urmeze cursul de instructor de fitness, de consultant nutriționist și de consultat psihologic nutrițional. Vedeta a ajuns la această hotărâre pentru a-și ajuta propriul corp să se înțeleagă, dar și pentru a se perfecționa cu noul stil de viață adoptat în urmă cu 6 ani.

Citeste si: „De atunci ne-am răcit.” Monica Tatoiu, despre relația cu Florin Călinescu- kfetele.ro

Citeste si: Profesoară, înjunghiată mortal în timpul orei de un elev. VIDEO- stirilekanald.ro

Citeste si: Britney Spears, în pericol de moarte? Ce plan au pus la cale soțul artistei, Sam Ashgari și mama cântăreței pentru a o aduce pe calea cea dreaptă. Artista consumă substanțe interzise și a ajuns din nou la autodistrugere- radioimpuls.ro

Citește și: Obiceiul nesănătos pe care îl avea Monica Anghel înainte să slăbească. Cum își menține acum vedeta silueta: „N-am ţinut o dietă”

Cântăreața a hotărât să se ocupe mai mult de ea și de corpul său și să fie sănătoasă pentru familia sa. Odată cu schimbarea stilului de viață, vedeta a devenit mai încrezătoare în propria persoană, ajungând să se simtă confortabil să se pună pe primul loc în viața sa.

„ De trei ani lucrez cu doamna doctor care este nutriționista mea de la Brașov. O dată pe an merg la Brașov și merg la detox și îmi fac tot ce am nevoie. Am înțeles și eu că trebuie să am și eu prioritate în viața mea, să fiu sănătoasă pentru membri familiei mele. Până la urmă despre asta e vorba. Trebuie să conștientizezi că trebuie să fii și tu o prioritate în viața ta, că nu te poți ocupa de ceilalți și nu le poți demonstra celorlați cât de mult te iubești, decât dacă ești sănătos poți să fi alături de ei.”, a explicat Monica Anghel.

Monica Anghel a slăbit 43 de kilograme în 6 ani [Sursa foto: Instagram]