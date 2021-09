Monica Anghel, primele declarații după ce a fost infectată cu COVID: "Ce simptome am avut? Ca atunci când ai fi bătut, dar bătut rău de tot"

In articol:

Monica Anghel a fost surprinsă să vadă că se numără și ea printre persoanele care au fost confirmate pozitiv cu COVID-19, chiar dacă avea făcută schema completă de vaccin.

Artista a făcut primele declarații despre starea ei de sănătate și a povestit cum se simte acum, când mai are doar o săptămână de carantină.

Citeste si: Monica Anghel s-a infectat cu coronavirus! Cum se simte vedeta: „Aveți grijă de voi...”

Monica Anghel, primele declarații după ce a fost infectată cu COVID

Monica Anghel a declarat că a trecut cu bine peste prima etapă a bolii și și-a mai revenit în ceea ce privește starea de sănătate. Cu toate acestea, cântăreața a mărturisit că mai are unele simptome specfice bolii, pentru că a trecut prin clipe destul de dificile, în primele zile în care a fost confirmată cu COVID-19.

Mai mult, artista a recunoscut că s-a simțit ca și cum ar fi fost bătută, însă tratamentul prescris de medici a ajutat-o să se pună pe picioare rapid: "În momentul acesta mă simt bine, am o tuse. Sunt bine. Mai am de stat în casă încă o săptămână. Se spune că atunci când te simți mai bine începi să te machiezi. Sunt toate bune și la locul lor acum. A fost o săptămână destul de dificilă, primele zile au fost mai complicate.

Citeste si: Cât orez se pune la 1 kg de carne pentru sarmale: Secretul unui gust senzațional- bzi.ro

Monica Anghel [Sursa foto: Instagram]

Ce simptome am avut? Ca atunci când ai o gripă teribilă, ca și cum ai fi bătut, dar bătut rău de tot. Nu am avut complicații. A fost o variantă ușoară a acestui virus. Vreau să le mulțumesc foarte mult doctoriței mele, domnului Viorel Păunescu, lui Gigi Becali, care mi-au trimis niște medicamente care se găsesc foarte greu. În momentul în care au aflat că am luat și eu acest virus mi-au trimis aceste medicamente." , a declarat Monica Anghel, în cadrul unei emisiuni tv.

Monica Anghel [Sursa foto: Instagram]

Monica Anghel era vaccinată cu ambele doze atunci când s-a infectat cu COVID-19

Deși a avut ambele doze de vaccin făcute, Monica Anghel nu a scăpat de COVID-19. Vedeta a povestit că este carantinată doar cu băiețelul ei, în timp ce soțul locuiește în altă parte, momentan.

De asemenea, artista a ținut să povestească și faptul că multă lume a judecat-o pentru faptul că s-a imunizat și că vaccinul nu a a ajutat-o la nimic, căci tot a luat virusul: "Băiețelul meu e bine, el a ieșit negativ. Soțul meu nu a fost cu noi în casă. El stă cu mama și fratele meu. Doar eu și băiețelul meu drag stăm împreună. Eu am fost condamnată de unele persoane că m-am vaccinat. A fost decizia mea, eu nu am ieșit nicăieri să conving pe nimeni să se vaccineze, nici să nu se vaccineze. Consider că este o chestiune care ține de fiecare om în parte, eu așa am decis pentru mine.

Citeste si: Monica Anghel, schimbare radicală de look! Motivul care a stat în spatele deciziei: „Când mă uit în oglindă...”

Este strict părerea fiecărui om. Cine sunt eu să judec pe cineva că s-a vaccinat sau nu. Eu am zis ce am făcut eu. Așa am considerat eu că este bine pentru mine. Mi se pare anormal să fiu judecată că am luat această decizie pentru mine. Îmi asum ceea ce hotărăsc eu pentru viața mea. Nu mai trebuie să fac a treia doză de vaccin pentru că am luat acest virus și nu mai este nevoie. Mai târziu vedem, poate se termină și cu pandemia asta.", a mai adăugat Monica Anghel, în cadrul aceleiași emisiuni.