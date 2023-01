Monica Anghel, strictă când vine vorba de fiul ei. Ce lecție importantă vrea să-l învețe pe tânăr: „Fac parte din categoria părinților”

In articol:

Monica Anghel poate spune că este o femeie împlinită din toate punctele de vedere, căci pe plan profesional lucrurile au mers dintotdeauna doar pe o pante ascendentă, iar pe plan personal totul merge ca pe roate. Artista

are o familie frumoasă cu care se mândrește și pe care o iubește foarte mult. Totuși, Monica Anghel recunoaște că atunci când vine vorba de fiul ei are reguli foarte clare, iar băiatul trebuie să le urmeze întocmai. Iată ce a dezvăluit vedeta în cel mai recent interviu acordat.

Citește și: Monica Anghel a dezvăluit cum se menține în formă la 51 de ani! A renunțat la acest aliment din prima zi când a decis că vrea să slăbească

La ce îi impune o limită artista fiului ei

Monica Anghel și fiul ei Aviv [Sursa foto: Instagram]

Monica Anghel este o mama responsabilă, iar faptul că are un venit destul de mare din cariera pe care aceasta o are în spate nu o face pe artistă să simtă că face parte din categoria oamenilor bogați. Potrivit Ego.ro, fiul acesteia, Aviv, are o limită clară în ceea ce privește banii.

Cântăreața încearcă să îl învețe pe fiul său că banii se câștigă foarte greu și nu poate să primească mereu tot ceea ce își dorește. Vedeta a mărturisit că face parte din categoria părinților care le spune copiilor lor că nu au bani pentru un anumit lucru dacă acesta nu reprezintă ceva de care chiar să aibă nevoie.

Citeste si: “Ea e foarte hotărâtă.” Fiica Andreei Marin și-a făcut mama să plângă, după ce i-a dezvăluit decizia pe care a luat-o- kfetele.ro

Citeste si: Sfântul Vasile cel Mare, ocrotitorul sărmanilor! Ce este bine să facă toți creștinii în această zi de sărbătoare!- bzi.ro

„Fac parte din categoria părinților care în permanență îi spun copilului: «Mamă nu avem bani pentru asta». E bine așa cum e. Nu sunt nici săracă, dar nu fac parte nici din categoria oamenilor bogați, cu foarte mulți bani, cu fițe, cu ifose, sunt om echilibrat, cu picioarele pe pământ. Asta cred că vine din faptul că eu de la vârsta de 14 ani mi-am câștigat singură banii și mi-am dat seama cât de greu se fac banii și cât de greu trebuie să muncești ca să poți să câștigi niște bani și câți ani de studiu, de muncă asiduă trebuie să ai în spate ca să poți să primești niște bani, poate mai mulți decât alții”, a spus artista.

Citește și: Monica Anghel, revoltată după ce i s-a folosit imaginea pentru promovarea unor produse de slăbit: „Nu vă mai luați după toți hoții”. Cum a slăbit, de fapt, artista

Care sunt lucrurile cele mai importante pentru artistă

Vedeta a dezvăluit că are o slăbiciune pentru bijuterii, diamantele fiind cele care ăi plac cel mai mult. Însă, artista își roagă soțul să nu cheltuiască foarte mulți bani în cee ace privește cadourile. Cel mai important pentru Monica în viață nu sunt cadourile, ci respectul, responsabilitatea și realția de prietenie dintre parteneri.

„Diamantele sunt cele mai bune prietene pentru orice femeie din lumea asta. Noi nu avem diamante, dar sugerăm domnilor să cumpere diamante. N-am încercat niciodată să-l conving pe soțul meu să cumpere diamante, nu cred că despre asta este vorba într-o relație, nu despre diamante. Pentru mine, sincer îți spun, sunt importante alte lucruri într-o relație, sau în general în viață. E mult mai frumos să ai prietenie cu cineva, o prietenie de diamant. Astea sunt lucruri importante: prietenia, răspunderea, responsabilitatea să-i fi alături unui om atunci când îi este greu. Despre asta este viața, nu despre diamante”, a mai adăugat Monica.

Citește și: Monica Anghel este schimbată în totalitate. Vedeta a dezvăluit care este trucul prin care se menține la greutatea ideală: „Trebuie să ne acceptăm așa cum suntem”

Monica Anghel a slăbit 30 de kilograme

Anul 2017 a fost un an care i-a schimbat viața artistei. Aceasta a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul coloanei, iar după a fost nevoită să slăbească. Vedeta a reușit să scape de aproximativ 30 de kilograme și a dezvăluit că transformarea a fost una atât de mare încât a avut nevoie de ajutorul unui psiholog.

,,Da, am mers la psiholog în perioada în care am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Întrebarea mea era: ‘OK, slăbesc, dar ce anume mă va determina să rămân la noua greutate?’ și psihologul m-a ajutat să înțeleg lucrurile, mi-a dat niște sfaturi care au fost extraordinar de bune ca să nu mă mai îngraș la loc. Era o chestiune de sănătate și mi s-a părut extrem de important să știu ce trebuie să fac ca să-mi mențin greutatea”, a povestit cântăreața, potrivit Viva.