Monica Anghel, victima escrocheriilor pe internet, trage un semnal de alarmă: „A doua zi a ajuns la spital”. Artista este hotărâtă să-și facă dreptate pe cale legală

Artista a dat dovadă de determinare și o dorință de fier în momentul în care a decis să facă o schimbare radicală în ceea ce privește felul în care arată. A reușit să slăbească circa 30 de kilograme și să ajungă la silueta pe care și-a dorit-o întotdeauna, însă se pare că această schimbare a venit la pachet și cu unele probleme.

Monica Anghel se confruntă cu o situație dificilă după a ieșit la iveală că mai multe site-uri își promovează produsele pentru slăbit folosindu-i imaginea în mod ilegal, motiv pentru care este hotărâtă să combată această înșelăciune pe cale legală, pentru ca nimeni să nu mai aibă de suferit.

Prezentă în cadrul unei emisiuni, Monica Anghel a tras un semnal de alarmă ca nu cumva cineva să pice în plasa site-urilor care vând produse și picături „minune” pentru slăbit. Artista este dispusă să tragă la răspundere pe cei care se află în spatele acestor escrocherii și să-i facă să răspundă în fața legii pentru faptul că promovează pastile de slăbit folosindu-se de imaginea sa.

Monica Anghel susține că pastilele ar fi foarte nocive

Monica Anghel a mărturisit că are un caz concret printre cunoștințele sale, care a luat acele pastile, iar a doua zi a avut nevoie de spitalizare.

Artista i-a asigurat pe fani că nu a luat niciodată nici pastile, nici picături minune și nici nu a apelat la operație de micșorare a stomacului pentru a scăpa de kilogramele în plus.

„Este o escrocherie și trebuie să facem în așa fel încât să punem capăt acestor lucruri, că până la urmă că se folosesc de imaginea mea este un prejudiciu adus mie, dar problema este că…dau un exemplu concret. Am o fostă colegă de liceu, care a cumpărat niște nenorociri de genul acesta, a luat prima zi, iar a doua zi a ajuns la spital. Problema este că pot face rău. Nu am slăbit nici cu picături, nici cu pilule și nici nu mi-am fi tăiat stomacul. Păi, dacă îmi tăiam stomacul, nu spuneam? Nu este o rușine să îți tai stomacul, dacă ți-l tai, dar eu dacă am reușit cu muncă și determinare, de ce să nu spun acest lucru?”, a mai povestit Monica Anghel.