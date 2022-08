Monica Bârlădeanu a mers cu barca în largul mării, în Grecia! Ce a văzut în apă?„A fost o dimineață foarte bună, apoi s-a întâmplat asta”

In articol:

Monica Bârlădeanu a găsit momentul perfect să plece în vacanță la final de vară. Se pare că îi priește de minune și este tare fericită că a găsit ocazia să poată lăsa la o parte responsabilitățile și să își ofere timp prețios pentru a se relaxa așa cum se cuvine.

După mulți ani, actrița a reușit să ajungă din nou la mare și să aibă parte de o vacanță care să aibă toate ingredientele necesare că să fie una de succes.

După multe luni în care s-a ocupat de diferite proiecte în televiziune și nu numai, Monica Bârlădeanu și-a luat o vacanță binemeritată. Și-a luat cei mai apropiați prieteni și a plecat într-un loc cu mult soare, declarându-se fascinată de peisajele locului în care a ajuns. Chiar dacă în primele două zile a avut parte de ploaie și nu a avut posibilitatea să se bucure de mare, zâmbetul i-a revenit pe buze după ce și-a făcut apariția soarele.

Monica Bârlădeanu, fascinată de frumusețile naturii

De dimineață, Monica Bârlădeanu a plecat la o plimbare pe mare, moment în care a avut parte de o scenă care a emoționat-o foarte tare. A surprins cu camera telefonului mobil un grup de delfini care înotau voioși în apropierea bărcii în care se afla. Fără să ezite, a împărtășit cu fanii ei din mediul online această experiență care a copleșit-o de-a dreptul.

„A fost o dimineață foarte bună. Apoi s-a întâmplat asta. Și a devenit uimitoare.”, este mesajul postat de Monica Bârlădeanu pe Instagram.

Monica Bârlădeanu a pus stop muncii pentru câteva zile, după o perioadă lungă în care și-a dedicat timpul doar pentru muncă.

Actrița și-a ținut fanii la curent cu tot ceea ce face în vacanță, iar imaginile în costum de baie au fost nelipsite.

„N-am crezut niciodată ca o vacantă la sfârșit de august se simte atât de bine. Iulie-început de august am lucrat (ca doar știți din stories), iar iunie am fost in pregătiri pt emisiune. Parca m-as fi simțit vinovata sa ma duc in vacanta. Sincer.

Acum însă, la sfârșit de vara, simt ca e absolut binemeritat si necesar acest time out in care ma bucur de apa, de soare, de mese seara cu prieteni faini, de o natura ce se desfășoară in fata noastră absolut minunat si divin... 🥰

Serios... pentru mine e prima vacanta cu adevărat fabuloasa după foarte multi ani.”, a mai declarat Monica Bârlădeanu pe Instagram.