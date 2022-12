Monica Bîrlădeanu este în doliu, după moartea unui prieten drag. Alex Tache suferea de cancer de 15 ani: „Un om mai bun decât am putea fi noi vreodată”

In articol:

Monica Bîrlădeanu este în doliu! Unul dintre bunii săi prieteni, Alex Tache, s-a stins din viață după ce s-a luptat mai bine de 15 ani cu o boală nemiloasă, cancer osos.

Așa cum și-a obișnuit urmăritorii de pe rețelele de socializare, actrița este foarte activă în mediul online, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, cum s-a întâmplat și recent, căci după decesul bunului

său prieten, Alex Tache, Monica a făcut o postare emoționantă, unde a povestit câte ceva despre acesta.

”A plecat astă noapte dintre noi un om mai bun decât am putea fi noi vreodată. A lasat în spate un exemplu de generozitate și dăruire de sine cum n-am mai văzut decât în cărțile despre sfinți. Alex Tache a făcut față unui cancer osos vreo 15 ani, timp în care atenția lui s-a mutat de pe propria suferință, spre a altora, și a depus toate eforturile de care era capabil spre construirea unei case care urma să fie „acasă” pentru 12 copii abandonați: Casa Nest. Deci da, ați citit bine…. un om cu o asemenea suferință, a muncit neobosit să ofere un adăpost și dragoste părintească unor copii aflați în alt tip de suferință… sufletească. Am vorbit cu el acum 3 săptămâni. Elegant în suferință și neclintit, deși știa ca nu mai are mult. Noi agonisim o viață întreagă fiecare pentru sine, el a agonisit în scurta lui viață doar pentru alții. Dumnezeu să-l odihneasca cu drepții. Rămas bun, Alex…”, a scris Monica Bîrlădeanu, pe Instagram.

Monica Bîrlădeanu și Alex Tache [Sursa foto: Instagram]

Alex Tache s-a stins din viață la 35 de ani

În vârstă de 35 de ani, Alex Tache avea acasă o familie frumoasă, însă cu toate acestea, bărbatul a dorit să le ofere un trai bun, dragoste și căldură și altor copii încercați greu de soartă.

Acesta era fondatorul Casei Nest și a unei fundații ce îi poartă numele. Deși suferea de 15 ani de o boală cruntă, Alex și-a concentrat toată atenția și și-a canalizat toată energia asupra celor aflați în nevoie.