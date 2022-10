Monica Davidescu, dezvăluiri dureroase, la 50 de ani: „Am pierdut o sarcină. S-a oprit la 8 săptămâni de evoluție”

In articol:

Actrița, împreună cu artistul Aurelian Temișan, sunt căsătoriți de 15 ani și au împreună o fetiță pe nume Dora.

,,Nu a fost să se dezvolte până la capăt”

Monica a mărturisit în cadrul unui interviu că, în urmă cu câțiva ani, a pierdut o sarcină. Aceasta a vorbit despre sarcina pierdută și modul în care s-a dezvoltat aceasta.

Actrița Monica Davidescu a povestit despre momentul în care, Dora, fiica acesteia pe care o are alături de Aurelian Temișan, i-a cerut o surioară sau un frățior. Artista a mărturisit că fiica sa trebuia să devină soră mai mare, dar, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, actrița pierzând sarcina la opt săptămâni.

„Am pierdut o sarcină, după ce o aveam pe Dora, nu a fost să fie, nu a fost să se dezvolte până la capăt, s-a oprit la 8 săptămâni de evoluție și asta a fost. De aceea, si la îndemnul medicului, mi-am zis: mulțumește lui Dumnezeu și pentru ce ai și pentru ce nu ai”.

„Inițial am avut așa un gând de a adopta”

Actrița a vorbit și despre momentul în care aceasta împreună cu soțul său, Aurelian Temișan, s-au gândit să adopte un alt copil dar și despre decizia pe care aceștia au luat-o atunci când în urma unor analize mai amănunțite doctorul le-a spus că sunt complet sănătoși și că pot avea copii.

„Inițial, am avut așa un gând de a adopta, apoi am fost la medic să înțelegem dacă există o problemă medicală, iar medicul, după ce ne-a făcut toate analizele amândurora, a zis “Eu aș putea să vă ajut, dacă ar fi o problemă medicală și să încercăm prin toate tehnicile pe care le cunoaștem și care au ajuns la un anumit nivel, dar nu intervin niciodată acolo unde sunt două corpuri sănătoase, care pot face copii și dacă nu vă dă Dumnezeu, înseamnă că nu e cazul deocamdată”. De aceea sunt cu Dumnezeu înainte, pentru că fata a venit la momentul potrivit și ne-a împlinit ca familie, ca oameni, ne învață despre generația ei, noi învățăm o dată cu copilul o mulțime de lucruri noi ”, a declarat actrița.

Monica davidescu împreună cu familia sa [Sursa foto: Facebook]

Monica Davidescu și Aurelian Temișan, împreună de 27 de ani

Cei doi artiști sunt împreună de 27 de ani. Relația lor a început pe scena unui spectacol în care amândoi jucau. Aceștia s-au logodit în anul 2000, iar nunța acestora a avut loc în anul 2006 pe data de 3 iunie, la Palatul Snagov, chiar de ziua artistului.

,,Noi ne-am grăbit încet. Sau nu ne-am grăbit deloc. Nu ştiu de ce am ales calea asta. Foarte probabil că aşa am simţit amândoi. Ne-am cunoscut în ianuarie 1995, cu ocazia unui spectacol la care luam parte şi care era prezentat chiar de viitoarea mea soţie. Apoi, ne-am logodit în 2000. Iar nunta am făcut-o în 2006, pe 3 iunie, la Palatul Snagov. Chiar de ziua mea. Ne-am testat aşadar îndelung. Dar am făcut o treabă bună”, a declarat Aurelian Temișan.

