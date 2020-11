Monica Davidescu, mesaj sfâșietor de rămas bun pentru actrița Draga Olteanu Matei. „La ultima întâlnire, cu un an în urmă, Draga era doar bucurie”

Draga Olteanu Matei a murit

Celebra actriță Draga Olteanu Matei a murit în noaptea de marți spre miercuri. În vârstă de 87 de ani, artista a ajuns, vineri seara la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, din cauza unei hemoragii digestive superioare. Ea a stat în comă mai bine de 24 de ore și a încetat din viață în urmă cu câteva ore.

In articol:

Prietenii și colegii sunt îndurerați de moartea celebrei artiste. Aceștia își iau rămas bun de la Draga Olteanu Matei prin intermediul unor mesaje sfâșietoare. Actrița Monica Davidescu își amintește ultima întâlnire cu regretata vedetă. Ea spune că și-o va aminti plină de bucurie și cu poftă de viață.

Mesaj pentru Draga Olteanu Matei

„Drum lin printre stele, Dragă Olteanu Matei! Noi, cei care te-am cunoscut și care am avut șansă de a-ți fi alături în scenă, îți vom duce dorul. Dumnezeu să o odihnească! Condoleanțe familiei și prietenilor! La ultima întâlnire, cu un an în urmă, Draga era doar bucurie. Cu mulți ani în urmă, în scenă, în "Crimă pentru pământ", am învățat de la dansa puterea privirii fără cuvinte”, a scris actrița Monica Davidescu pe Facebook.

Cine a fost Draga Olteanu Matei

Actriţa Draga Olteanu Matei s-a născut la Bucureşti, la 24 octombrie 1933. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1956. A debutat, în același an, în piesa „Ziariştii” de Alexandru Mirodan, potrivit cinemagia.ro. În perioada 1957-1990, a jucat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti.

Artista avea o carieră impresionantă timp de 55 de ani. Draga Olteanu Matei a încântat spectatorii români interpretând zeci de personaje în filme, spectacole de teatru şi scenete TV.

Draga Olteanu Matei, actriță

Contribuţia adusă teatrului şi cinematografiei româneşti a fost recunoscută prin numeroasele disctincții pe care le-a primit de-a lungul carierei. Ea a câștigat Premiul ACIN 1975, Premiul UNITER pentru întreaga activitate (2004), Premiul TVR şi PTWB (Prime Time World Broadcast) pentru Cea mai iubită actriţă (2003), Premiul Gopo pentru întreaga carieră (2010), Premiul pentru întreaga activitate oferit în cadrul Festivalului Internaţional de Film Comedy Cluj (2011).

În 2002, i-a fost acordată distincţia Ordinul Naţional „Steaua României”de către Preşedinţie, pentru modul în care a servit scena şi cultura românească.