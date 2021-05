Monica Gabor, la un pas să fie abuzată la nunta lui Vali Vijelie! Viitoarea doamnă Columbeanu avea doar 15 ani și avea mari probleme cu interlopii din Bacău! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Ovidiu Hasan, interlopul care a fost recent expulzat din Anglia și trimis acasă împreună cu alte persoane cu probleme penale, este nimeni altul decât patronul localului din Bacău unde ar fi lucrat Monica Gabor în adolescență.

Monica Gabor, parteneră la nuntă pentru un prieten al lui Nuțu Cămătaru

Hasan este considerat și un apropiat al clanului Cămătaru.

În 2003, Vali Vijelie s-a căstorit cu iubita lui, Carmen Rusu, iar naș le-a fost nimeni altul decât Nuțu Cămătaru. Acesta și-a invitat și prietenii din țară, printre care și Ovidiu Hasan. Băcăuanul ar fi venit la București însoțit de nimeni alta decât Monica Gabor, care în 2013 avea doar 15 ani. Monica nu a fost însă lăsat să vină singură ci a fost însoțită de Dinu Damaschin, bărbatul care se autoproclamase ”binefăcătorul” ei și care ar fi încercat s-o violeze pe viitoarea doamnă Columbeanu, într-o cameră de hotel din Capitală. Monica ar fi scăpat de acesta doar după ce i-a spus că este virgină.

Citeste si: Surorile Gabor se laudă cu viața de lux în SUA sau Dubai dar au cerut ajutor de la stat pentru înmormântarea tatălui lor! Câți bani a primit sora Monicăi de la Casa de Pensii! EXCLUSIV

Nuțu Cămătaru a fost nașul lui Vali Vijelie

Dezvăluirea a fost făcută chiar de Monica Gabor în 2003 și apare în dosarul în care a fost judecat Dinu Damaschin, care, de altfel, a și decedat în sala de tribunal din cauza unor probleme cardiace.

Citeste si: O îndrăgită cântăreață din România a recunoscut că este bisexuală: „Eu iubesc și bărbații și femeile”- bzi.ro

Monica Gabor a lucrat la barul lui Ovidiu Hasan

“Dinu Damaschin m-a sunat și mi-a spus să merg la Bucuresti cu Ovidiu Hasan și cu una dintre fetele care lucreaza la bar deoarece erau invitați la nunta lui Vali Vijelie, iar ei erau prieteni cu Nuțu Cămătaru, persoana care l-a cununat cu Vali Vijelie. Am fost cazata la Hotel B. (…) și am stat în cameră cu Dinu Damschin care a încercat pentru prima oară să mă violeze, dar nu a putut deoarece eu am refuzat ceea ce mi-a propus spunându-i că eu sunt virgină”, a declarat Monica în fața procurorilor.

Nuțu Cămtaru a făcut show la nunta lui Vali Vijelie

Monica Gabor nu a vorbit niciodată despre acea perioadă tulbure a vieții ei, însă nici nu a negat că fără ajutorul lui Irinel Columbeanu, omul care a smuls-o practic din acea lume, destinul ei ar fi fost unul extrem de complicat.

Citeste si: Iubitul Monicăi Gabor deschide restaurant de lux în cea mai selectă zonă din Beverly Hills! Mr Pink a pierdut o avere în pandemie! EXCLUSIV

Cine este Ovidiu Hasan, bărbatul care ar fi traficat-o pe Monica Gabor?

Ovidiu Hasan a chemat-o pe Monica la București

Ovidiu Hasan, omul care ar fi adus-o pe Monica la nunta lui Vali Vijelie, este unul dintre oamenii care s-au impus prin violență în lumea interlopă băcăuană. El a fost inculpat în mai multe dosare de proxenetism iar din stenograme reiese faptul că acesta era de multe ori violent cu fetele care lucrau cu el. Hasan a deținut, la începutul anilor 2000, un local de noapte în Bacău, unde se dansa la bară. Acolo ar fi lucrat o perioadă și Monica, cea care are și câteva fotografii în clubul respectiv. Pe de altă parte, Hasan neagă că ar fi traficat-o pe Monica și spune că aceasta era doar plătită să danseze la bar.