Monica Gabor nu și-a plătit nici acum avocata care a reprezentat-o în procesul de divorț! Are o datorie de zeci de mii de euro, dar nu vrea să îi dea niciun ban: "E vina mea, că am mers pe încredere"

Monica Gabor este în prezent partenera unuia dintre cei mai bogați oameni de afaceri de peste Ocean, dar, cu toate acestea, se pare că nu are niciun ban în cont.

O spune chiar avocata care a reprezentat-o atunci când a divorțat de Irinel Columbeanu, căreia îi datorează nu mai puțin de 70.000 de euro!

"E vina mea, că am mers pe încredere, trebuia măcar jumătate din onorariu să-i cer"

Monica Gabor și Irinel Columbeanu au divorțat în urmă cu 11 ani. La acea vreme, procesul a fost unul destul de controversat, iar șatena a apelat la o avocată cunoscută, ca să o apere în instanță. Când povestea s-a încheiat, însă, fosta divă de la Izvorani a plecat în America, fără a achita onorariul și cheltuielile de judecată ale Triponei Murgu, care a făcut toate demersurile pentru a-și recupera banii: "Nu am recuperat nimic. Am găsit într-un singur cont, în România, o suma derizorie, de doar 4500 de lei. Aceea i-am recuperat. Nu știu ce face în America, unde își ține banii. Problema e că dacă nu are nimic pe numele ei, e greu.

E vina mea, că am mers pe încredere, trebuia măcar jumătate din onorariu să-i cer, ca să mergem mai departe. Dar ea se plângea că nu are, că stă cu chirie. Sincer, la început nu am vrut s-o iau ca şi clientă, dar mi s-a făcut milă de ea, că era vorba şi de un copil.", a declarat Tripona Murgu, avocata care a reprezentat-o pe Monica Gabor în procesul de divorț în urmă cu 11 ani, potrivit playtech.ro.

Monica Gabor și Mr. Pink [Sursa foto: Instagram]

Irinel Columbeanu, dezvăluiri despre fosta soție

Irinel Columbeanu, care ține și acum legătura cu fosta soție prin prisma copilului pe care îl au împreună, a vorbit despre ocupația actuală a Monicăi Gabor. Din spusele acestuia, se pare că mama fetiței sale este momentan casnică: "Se ocupă de casă, de copii și Mr. Pink", a declarat Irinel Columbeanu, pentru sursa citată.

Monica Gabor [Sursa foto: Instagram]