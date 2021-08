Monica Gabor și Mr. Pink s-au împăcat? Cum s-a dat de gol fosta doamnă de la Izvorani: "Sunt atât de fericită..."

In articol:

În urmă cu doar câteva săptămâni, Monica Gabor a ocupat prima pagină a tabloidelor, după ce au apărut mai multe zvonuri, potrivit cărora aceasta s-ar fi despărțit de Mr. Pink. Fosta doamnă Columbeanu a decis să plece din America la sora ei, în Dubai.

Monica Gabor și Mr. Pink s-au împăcat?

Ba chiar mai mult, modelul a șters toate fotografiile în care apărea alături de partenerul ei de viață, fapt care ne-a dus direct cu gândul la faptul că aceștia și-au spus adio.

Citeste si: Irinel Columbeanu, anunț neașteptat după ce Monica Gabor s-ar fi despărțit de Mr. Pink: "Nu va renunța..."

Însă, Ramona Gabor a decis să răspundă curiozităților internauților. Mai exact, aceasta a fost întrebată de un fan dacă se mai află în Dubai la momentul actual. Răspunsul a venit imediat și a fost unul negativ, semn că sora ei s-a întors în Statele Unite ale Americii.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Ei bine, dovada a venit și astăzi, întrucât Monica Gabor s-a fotografia alături de băiatul din altă căsătorie a lui Mr.

Pink, Anthony. Imaginea a apărut pe rețelele de socializare, iar la descriere a scris următoarele:

Citeste si: Irinel Columbeanu, declarații incendiare despre fosta soție, Monica Gabor: "Visul ei dintotdeauna a fost America"

Să fie vorba oare de o împăcare între cei doi? Fosta doamnă de la Izvorani nu a dat vreun detaliu despre viața ei personală până la momentul actual.

Irinel Columbeanu, detalii despre despărțirea dintre Monica Gabor și Mr. Pink

„Nu este vorba că se întoarce la mine. Nu cred ca este posibil. Sincer să fiu și dacă as avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun. Vreau să fac doar câteva atenții. În presă sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar. Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica.

Este ceva diplomat să nu deschid acest subiecte.

Unele speculații nu sunt adevărate nici pe departe. Și să știți că cel mai mare lux este să spui adevărul. Când am spus că e bine, credeți-mă că e foarte bine. Mie nu mi place să mă bag în ciorba altuia. Prefer să mă fac dispărut atunci când sunt căutat”, a mărturisit Irinel Columbeanu, potrivit Spynews.