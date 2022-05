Monica Gabor, strigăt de ajutor! Mădălina Apostol, fosta lui Nick Rădoi, dată dispărută: "Nu reușesc să mai dau de ea din ianuarie"

In articol:

Pe Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu, și pe Mădălina Apostol le leagă o prietenie de ani mulți.

Deși distanța le-a despărțit mai mereu, fiecare plecând peste hotare să-și caute iubirea, cele două au rămas în relații foarte apropiate, comunicând mereu la telefon și văzându-se ori de câte ori situația le-a permis acest lucru.

Mădălina Apostol, Monica Gabor [Sursa foto: Instagram]

Mădălina Apostol, de negăsit de către Monica Gabor

Însă acum, Monica Gabor se arată disperată în privința prietenei sale. Pe Instagram, unde nu mereu este foarte activă, recent, fosta ”Scorpie de la Izvorani” a făcut un apel către comunitatea sa.

Actuala soție a lui Mr.

Pink a publicat mai multe imagini în care apare împreună cu fosta iubită a lui Nick Rădoi, alături de un mesaj alarmant, scris atât în română, cât și în engleză.

Mai exact, Monica Gabor spune că nu a mai putut să o contacteze pe Mădălina Apostol din luna ianuarie, lucru care o înspăimântă. Motiv pentru care, dacă cineva are informații despre prietena sa, este rugat să îi scrie în privat, pentru a clarifica situația și pentru a se asigura cu Mădălina este bine.

”Bună dimineața, am să trec direct la subiect. Nu am mai reușit să vorbesc cu prietena mea, Mădălina Apostol, de pe 18 ianuarie 2022. Dacă cineva are informații despre ea, vă rog să îmi scrieți mesaj în privat”, este mesajul publicat de Monica Gabor în mediul online.

În replică, admiratorii ei au subliniat cele spuse de vedetă, declarând că și ei au observat lipsa din online a brunetei, nemaifiind activă de mai multe luni, rugându-se acum ca totul să fie bine.

De precizat este faptul că mesajul Monicăi Gabor vine după ce ultima perioadă din viața Mădălinei Apostol nu a fost una tocmai roz.

În urmă cu câteva luni, conform Spynews, Mădălina Apostol a provocat un accident rutier, pe Autostrada Soarelui, moment în care, oamenii legii ajunși la fața locului au depistat că bruneta se urcase la volan după ce consumase băuturi alcoolice. Pe numele său, având o alcoolemie de 0,5 la mie în aerul expirat, fiind deschis un dosar penal.

Iar ulterior, ca și cum despărțirea de Nick Rădoi și accidentul rutier nu ar fi fost de ajuns, Mădălina Apostol a fost chemată la tribunal.

Aceeași sursă precizează că vedeta a fost somată de către Judecătoria Sectorului 2 să plătească facturile restante la curent. Astfel, pentru că nu a dovedit faptul că nu ar fi datoare, judecătorii au decis ca Apostol să fie executată silit, fiind obligată să plătească și cheltuielile de executare.