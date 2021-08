Monica Gabor suferă după despărțirea de Mr. Pink?! Vedeta ar fi slăbit vizibil

Monica Gabor [Sursa foto: Instagram] 20:13, aug 6, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Showbiz-ul a fost zguduit din temelii după ce au apărut mai multe specualații potrivit cărora fosta doamnă Columbeanu s-ar fi despărțit de Mr. Pink. Internauții sunt cei care au observat primii că ceva nu este în regulă în relația celor doi, după ce Monica Gabor și-a sters toate imaginile cu omul de afaceri, dar și cu fiul ei.

Ea și Mr. Pink erau împreună de aproape un deceniu, iar recent cei doi făcuseră în urmă cu câteva luni și un pas important din relație: s-au căsătorit.

Viața lor părea a fi una perfectă, însă persoane din anturajul lor spun că lucrurile nu ar fi stat, de fapt, așa și că Monica Gabor ar fi avut o viață destul de grea alături de omul de afaceri. Se pare că fosta doamnă Columbeanu ar fi avut multe interdicții pe tot parcursul relației. Totuși, Irinel Columbeanu spune că lucrurile nu stau chiar așa cum se specualează în spațiul public nu este chiar adevărat. Fostul om de afaceri din Izvorani nu a vrut să dea prea multe detalii legate de viața amoroasă a fostei lui soții.

„Nu este vorba că se întoarce la mine. Nu cred că este posibil. Sincer să fiu și dacă aș avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun. Vreau să fac doar câteva atenții. În presa sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar. Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica. Este ceva diplomat sa nu deschid acest subiecte. Unele speculații nu sunt adevărate nici pe departe. Și sa știți ca cel mai mare lux este sa spui adevărul. Când am spus ca e bine, credeți-mă că e foarte bine. Mie nu mi place sa mă bag în ciorba altuia. Prefer sa ma fac dispărut atunci când sunt cautat”, a declarat Irinel Columbeanu în urmă cu ceva timp.

Monica Gabor a slăbit după despărțirea de Mr. Pink?!

Monica Gabor s-a „lăudat” tot timpul cu o formă demnă de invidiat. Ea mereu a avut un trup parcă tras prin inel și niște forme absolut apetisante. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi putut face cu ușurință o carieră în modelingă, căci avea toate atuurile: înaltă, slabă și cu un chip care aproape atinge perfecțiunea.

Recent, viața ei s-a schimbat drastic, iar presupusa despărțire ar afecta-o destul de mult. Aceasta a postat recent un selfie la InstaStory, iar fanii au observat imediat că Monica Gabor este chiar mai suplă decât de obicei. Astfel, internauții s-au gândit imediat că aceasta ar putea să fi slăbit din cauza suferinței provocate de despărțirea de Mr. Pink.