Monica Odagiu a vorbit despre bărbatul potrivit pentru ea, după ce s-a speculat că ar avea o relație cu Dan Bittman: „Complici”

In articol:

Monica Odagiu se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, artista a reușit să adune o comunitate generoasă de fani, care i-a stat alături la tot pasul. În urmă cu ceva timp, s-a zvonit că blondina ar avea o relație chiar cu celebrul cântăreț, Dan Bittman, însă cei doi au negat vehement o presupusă idilă.

De asemenea, la momentul respectiv, chiar artistul a dorit să pună stop gurilor rele, care au vehiculat că el și Monica Odagiu ar fi avut o relație amoroasă, așa că a făcut o serie de declarații privind acest aspect.

”Aici trebuie să fac o mare rectificare. Presa, aici, nu a avut dreptate. Eu nu am plecat de acasă niciodată și nici nu aș face așa ceva, pentru nimeni. Nu e vorba de o actriță. Chiar mi-a părut rău că o carieră de actriță nu trebuie să fie pătată de un bărbat de 58 de ani. A fost doar o poveste inventată. La ultimul nostru concert din martie, fiind prieten foarte bun cu ea, am invitat-o la masa de după și am mers pe stradă, ca doi prieteni. Nu am plecat niciodată pentru domnișoara actriță”, spunea atunci artistul.

Citeste si: Dan Bittman și Ioana Ignat au lansat o super piesă! Iată cum s-au cunoscut și cum a început colaborarea! “Începutul a avut loc în Arad”| EXCLUSIV

Citeste si: „Nu cred aşa ceva! Ce vorbeşti acolo?!” Culiţă Sterp a fost jefuit!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Ei bine, recent, Monica Odagiu a vorbit despre cum ar vedea bărbatul potrivit pentru ea, așa că și-a descris viitorul partener, așa cum și-ar dori să fie.

„Dacă ar exista cineva, oricum nu v-aș spune”

Atunci când vine vorba despre viața sa personală, Monica Odagiu este pe cât se poate de discretă, așa că recent, tânăra a explicat că nu are timp pentru o relație, însă chiar și dacă ar avea un partener de viață, aceasta ar evita să facă public acest lucru.

”Nu am timp de nimic în perioada asta, însă, dacă ar exista cineva, oricum nu v-aș spune. (râde) Doar mă ştiţi! Nu o să intru în detalii, pentru că nu-mi place să vorbesc despre viața mea personală, dar ce pot să-ți spun este că în perioada aceasta cariera este cea mai importantă pentru mine.”, a declarat Monica Odagiu potrivit viva.ro.

Citeste si: Dan Bittman a recunoscut care a fost, de fapt, adevăratul motiv al despărțirii de fosta sa soție: „Motivele despărțirii sunt...”

Astfel, întrebată cum ar trebui să fie bărbatul care să îi stea alături, Monica Odagiu a răspuns, fără ocolișuri, și și-a descris viitorul iubit, după cum și-ar dori ea să fie: ”Ar trebui în primul rând să aibă umor și să-mi fie echipă, să putem să fim, cum îmi place mie să spun, complici. Întotdeauna am spus că, dacă aș găsi un bărbat cu care să mă-nțeleg cum mă înțeleg cu Ana, ar fi perfect!”, a mai spus ea.

Monica Odagiu [Sursa foto: Instagram]