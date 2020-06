In articol:

Monica Pop a dezvăluit cum se eliberează permisele pentru șoferi. „Eliberarea certificatului pentru obtinerea si prelungirea permisului de conducere auto e nepermis de superficială = act criminal cu premeditare!”, a postat celebrul medic oftalmolog. (vezi cum a fost batjocorită de o polițistă prietena Monicăi Pop)

„Multi conducatori auto si participanti la trafic au murit din acest motiv. Scoli de soferi incorecte, care primesc la inscriere solicitanti fara certificat ; medici obligati de directorii acestor scoli sa elibereze certificate de "apt" unor inapti! crime!...trebuie pedepse maxime!exemplare!”, a continuat Monica Pop.

Monica Pop a dezvăluit cum ajută medicii mafia: "Nu țin cont de deficitele de vedere"

„Unele cabinetele care se ocupa de eliberarea certificator fac consulturi superficiale, nu tin cont de deficitele de vedere, act care conduce la accidente grave, cu mutilari si pierderi de vieti. Stie toata lumea asta dar sint interese mari si toti tac!”, a mai dezvăluit managerul Spitalului de Oftalmologie din București.

“Daca s-ar face un consult oftalmologic serios, minimum 25% din conducatorii auto ar pierde permisul! Sau mai mult! Inclusiv soferi de tir si de autocare!!!!! Am siguranta ca marea majoritate a accidentelor grave ( exceptind bautura, drogurile si oboseala-adormitul la volan) sint produse din cauze medicale si mai ales oftalmoligice! Stiu ce vorbesc!​”, a încheiat Monica Pop.

Monica Pop a dezvăluit cum ajută medicii mafia. A fost revoltată și de creșterea prețurilor

Recent, Monica Pop s-a arătat revoltată de faptul că prețurile au crescut la produsele esențiale, în timpul pandemiei. “Au fost promisiuni... poporul a asteptat, in perioada grea de urgenta-alerta, un ordin de plafonare a preturilor la alimente si medicamente!!!”. Din pacate, preturile au tot crescut!!! in situatia in care veniturile, se stie, au scazut!!! se aude???!!!Am crezut mereu in empatie, in solidaritatea românilot la greu. Ea există, dar cu mari exceptii! Magazinele au avut vinzari ca niciodata! Cu toate astea, preturile au tot crescut in loc sa ramina pe loc!”, a notat Monica Pop.

„As fi vrut sa vad macar un supermarket in care preturile la alimentele de bazâ sa fi scazut macar cu 5 bani ! Nu cred ca exista, in lunile de urgenta-alerta! Desi se stia bine ca veniturile românilor SCAZUT !!! Stiu toti! Unii chiar si-au pierdut locurile de muncă! Dar nimeni nu a pus aceasta problemă! Nu trebuia??!!Lumea s-a transformat...în rău?!”, a mai scris Monica Pop.