Monica Pop spune că vaccinul anti-COVID va fi opțional, atunci când va fi descoperit, deși alți specialiști sunt de părere că acesta trebuie să fie obligatoriu. “Optional, in nici un caz obligatoriu! Vaccinul ANTI-COVID, dacă va exista, trebuie sa fie categoric optional, ca si cel antigripal,că tot un fel de gripă e! In nici un caz si pentru nici o categorie de oameni nu obligatoriu!”, a postat celebrul medic oftalmolog. (vezi cum să porți corect masca de protecție dacă ai ochelari)

Recent, Monica Pop s-a arătat revoltată de faptul că prețurile au crescut la produsele esențiale, în timpul pandemiei. “Au fost promisiuni... poporul a asteptat, in perioada grea de urgenta-alerta, un ordin de plafonare a preturilor la alimente si medicamente!!!”. Din pacate, preturile au tot crescut!!! in situatia in care veniturile, se stie, au scazut!!! se aude???!!!Am crezut mereu in empatie, in solidaritatea românilot la greu. Ea există, dar cu mari exceptii! Magazinele au avut vinzari ca niciodata! Cu toate astea, preturile au tot crescut in loc sa ramina pe loc!”, a notat Monica Pop.

