Monica Roșu

Monica Roșu este însărcinată și a ales să facă marele anunț în cadrul unei emisiuni de televiziune! Monica se află acum în cel de-al doilea trimestru, în luna a cincea. Fosta gimnastă a povestit cum a decurs sarcina, pe timpul pandemiei.

”Sunt în cinci luni. Am făcut live-ul în perioada pandemiei, nu ne stresam, ne doream dorim, s-a întâmplat pe nepusă masă. Nu am ascuns burta, nu m-a văzut nimeni, dar… Nu știm ce avem, este o surpriză, nu vreau să-mi arate. M-am purtat normal, nu am ascuns, am ținut să treacă 3 luni, așa mi-a recomandat doctorul”, a declarat Monica Roșu.

În continuare, fosta gimnastă a povestit și ce a făcut-o să nu își mai ascundă sarcina, abia după trei luni.

”Era pandemie, oricum.După trei luni am spus că e cazul să stau liniștită. Să nu-mi spună lumea pe stradă că m-am îngrășat. Adică nu am ascuns după trei luni, când am fost sigură”

Monica Roșu a pregătit deja un nume pentru bebe!

Monica Roșu și soțul ei, Vlad, și-au dorit un copil încă de anul trecut. A venit abia acum însă: ”A venit în starea de alertă. Mă întorceam de la mare și am avut niște senzații ciudate. M-am dus la farmacie, să iau test. Vlad m-a văzut cu testul. L-am facut, am văzut că au apărut cele două liniuțe. Am rămas singură în baie și nu spuneam nimic. M-am dus cu testul în living, unde mă aștepta. E adevarat? Se pare că da. Asta a fost!”, a povestit Monica Roșu, despre cum i-a împărtășit vestea soțului ei.

Viitoarea mămică a pregătit deja numele David în cazul în care va fi băiețel. La un posibil nume de fetiță nu s-a gândit încă.

”Nu am luat în calcul varianta! (...) O să nasc așa cum îmi va recomanda medicul. Nu exclud nici varianta de a naște natural, dar nici varianta de a naște prin cezariană. Probabil că vom vedea cum va decurge sarcina. Mai așteptăm. Momentan nu sunt 100% hotărâtă. Aș înclina către cezariană, dar dacă totul este bine, luăm în calcul și varianta de a naște natural”, a explicat fosta gimnastă.