Monica Tatoiu, declarații uluitoare! Ce s-a întâmplat între ea și soțul ei, după vacanța în care au fost împreună?: „Ne-am certat rău! Dacă auziți de o crimă pasională, noi suntem”

Monica Tatoiu este un nume foarte cunoscut în lumea mondenă de la noi, fiind apreciată și urmărită pentru comentariile politice și mondene pe care nu se sfiește să le facă, dar și pentru vacanțele pe care le bifează de-a lungul unui an.

Vedeta trăiește din vacanță în vacanță, fiind puține locurile de pe planetă pe care încă nu le-a vizitat încă, dar care se află pe lista ei.

Monica Tatoiu și-a scos soțul din minți, în vacanță

Astfel că, tocmai ce ea și soțul au revenit pe meleaguri românești, după o altă lună petrecută peste hotare.

Doar că de această dată, poveștile din vacanță nu sunt numai despre locurile văzute și lucrurile făcute, ci și despre tensiunile dintre ea și Tatoiu, așa cum îi spune soțului.

Cei doi sunt căsătoriți de peste trei decenii, astfel că certurile în familie sunt foarte rare, pentru că timpul le-a arătat ce și cum funcționează în relația lor.

Însă, un singur lucru nu a fost rezolvat prin testul timpului. Mai exact, discuțiile lor despre ceea ce se întâmplă în scena politică de la noi și de peste hotare.

De aici, pentru că au poziții și păreri diferite față de evenimentele actuale, soții Tatoiu au avut până și în vacanță o ceartă aprinsă.

Atât de dure au fost cuvintele pe care și le-au spus unul altuia că Monica Tatoiu, glumind, a mărturisit că nu este exclus ca, pe seama subiectelor politice, între ea și soțul ei să se ajungă chiar și la o ”crimă pasională”

”După ce am stat atâta timp bot în bot cu Tatoiu, m-aș duce în Cosmos! Noi nu ne certăm (n.r. râde). Vă dați seama, după 37-38 de ani, nu ne mai certăm… doar că el are niște idei politice, eu am altele și numai de aici încep discuțiile. El zice că eu sunt ”Putinistă” (n.r. râde), eu îi zic altele. Avem viziuni total diferite apropo de geo-politică. După aproape 40 de ani de când stăm împreună, noroc cu războiul din Ucraina că ne-a mai dat subiecte de discuție. Ne-am certat chiar rău! Dacă auziți de o crimă pasională, noi suntem”, a mai dezvăluit Monica Tatoiu, conform Fanatik.

Chiar și așa, cu sau fără discuțiile ce îi pun la cuțite, Monica Tatoiu, abia întoarsă în România, pentru că nu vrea să se abată de la tradiția conform căreia Crăciunul îl face mereu acasă, se pregătește ca împreună cu soțul să se bucure de o altă vacanță.

Noul an îi va prinde peste hotare, însă, deocamdată, nu a dezvăluit și care este viitorul loc pe care-l vor vizita.

”Plec pe 28 decembrie din nou. Stăm tot o lună de zile! Eu am traversat Atlanticul numai ca să vin acasă de Crăciun. În fiecare noapte de Crăciun merg la Biserica Catolică. La ora 00:00. De când aveam cinci ani fac asta, sunt vreo 60 și ceva de ani de atunci”, a mai spus vedeta.