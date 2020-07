Monica Tatoiu a aflat o veste tristă la întorcerea în țară, după ce a stat plecată prin străinătate mai bine de trei luni. ”Am ajuns acasa. Am aflat cu durere ca Dodo pisica mea de 21 ani a murit acum 3 saptamani in somn. Nici o bucurie nu mai este completa in aceste vremuri”, a notat tristă celebra femeie de afaceri.

”Dupa 108 zile petrecute pe doua continente, din care 71 zile fugind de perspectiva de a fi ilegal bagata in detentie intr-un lagar de carantinare sau mai apoi in detentie la domiciliu, la intoarcere, ca om, inca liber, mi- am adus aminte cum bietul Brancusi a spus, acum vreo 80 ani, cand s-a mai intors prin Romania."V-am lasat saraci si prosti, v-am gasit si mai saraci si mai prosti"”, a mai scris ironică Monica Tatoiu, deranjată de cum a găsit viața socială a țării la revenirea din străinătate.