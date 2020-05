In articol:

Restricțiile impuse de pandemia de coronavirus au prins-o pe Monica Tatoiu și pe sotul acesteia în vacanță.

Monica Tatoiu în vacanța în timpul pandemiei, izolată pe o insula din Oceanul Indian. Monica Tatoiu și sotul ei au plecat la începutul lunii martie într-o vacanță in Reunion, o insula din Oceanul Indian, care aparține de Franța.

”Am luat biletele pentru concediu în martie cu un an înainte, cum fac de 3 ani înainte de Paști. Am plecat pe 16 martie și, când am ajuns aici, Franța a decretat că toata lumea stă în casa. Trebuia sa ne întoarcem înainte de Paște, pentru că niciodata nu mi-am imaginat ca pot sa nu fac Pastele acasa”, povestea Monica Tatoiu.

Între timp au trecut două luni și jumătate de când se află în Reunion, soții Tatoiu au făcut și Paștele acolo, au vizitat întreaga zona și au devenit ”obisnuiti” pentru localnici.

Dacă la finalul lunii aprilie, Monica Tatoiu era încântată de faptul că în mai se va întoarce în tara, si isi luase bilete pentru data de 22 mai, între timp lucrurile s-au complicat, pentru că autoritatile nu au dat liber la zboruri companiilor aeriene.

Monica Tatoiu este revoltata de faptul ca autoritatile nu reusesc sa stabileasca reguli clare, sa programeze zboruri din timp, pentru ca in cazul ei este mai complicat: trebuie sa ajunga din Reunion la Paris, iar apoi sa ia un zbor Paris-Bucuresti.

Monica Tatoiu nu se poate întoarce din vacanță, din cauza zborurilor suspendate

”Conform unor specialisti in drept, Ministerul Transporturilor, proprietarul Tarom, poate fi pus sa plateasca pentru balbaielile cu bilete platite si servicii neonorate.Pentru cele din 15 mai incoace. Si pentru costurile aferente impiedicarii zborurilor. Cazare,etc. De abia astept sa il vad pe Bode la tribunal. Personal. Nici Orban si afinii nu scapa. Cand stii sa citesti legea si esti dispus sa investesti iti poti face un INSECTAR”, este mesajul transmis de Monica Tatoiu din vacanta.

Monica Tatoiu nu s-a intors din vacanta in Oceanul Indian, dar se pregateste de alta in august

Monica Tatoiu, blocata in vacanta in Oceanul Indian! In august, vrea sa plece din nou din țară.

Monica Tatoiu vrea sa se intoarca in tara, desi toti prietenii o intreaba de ce nu vrea sa-si prelungeasca vacanta din Oceanul Indian. ”Imi este dor de pisicile mele, de gradina mea. Trebuie pregatita barca pentru Sardinia. August. Nici nu ma gandesc sa nu plec” ,le-a trasnsmis Monica Tatoiu prietenilor ei.