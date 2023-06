Monica Tatoiu și-a spus părerea despre greva profesorilor! Fosta profesoară de matematică a avut o reacție acidă la adresa politicienilor: „Ligia Deca trebuie să plece”

In articol:

Monica Tatoiu a avut o reacție acidă în legătură greva profesorilor și acuză că politicienii se folosesc de nemulțumirile dascălilor și că manipulează opinia publică. Fosta profesoară de matematică este de părere că anumite cercuri politice se folosesc de greva personalului din învățământ și afectează traiul de zi cu zi a miilor de profesori care nu și-au ținut orele în ultima perioadă, deci nu vor fi plătiți.

În plus, Monica Tatoiu îi cere demisia ministrului Educației și Cercetării, Ligia Deca

Afacerista Monica Tatoiu i-a criticat, într-un mesaj postat pe Facebook, pe sindicaliștii din învățământ care au organizat această grevă și care, consideră fosta profesoară de matematică, că se vor afla pe listele partidelor atunci când se vor organiza alegeri. De asemenea, Tatoiu consideră că greva din școli a fost pornit și datorită nemulțumirilor pe care profesorii le au cu privire la salariile lor, dar că există și un scop politic.

„Când o să vedeți nume de sindicaliști pe listele partidelor, să refuzați să le votați. Cu miniștrii din actualul guvern, păstrați în viitorul guvern, țara asta o să fie transformată în scrum în 2024. Ligia Deca trebuie să plece dacă președintele are un minimum bun simț. O utopie”, a scris Monica Tatoiu pe pagina sa de Facebook.

Monica Tatoiu declară că a fost o profesoară dedicată elevilor săi

Monica Tatoiu a povestit, în cadrul unei emisiuni televizate, că pe vremea când era profesoară de matematică a suferit alături de elevii săi.

Fosta profesoară își amintește că își îndrăgea atât de mult elevii încât a luat de la ei râie și păduchi, înainte de controlul anual de la 1 septembrie din școli. În plus, Monica Tatoiu a declarat că lucra foarte mult peste program, mergând și vara la școală pentru a face meditații cu elevii corigenți.

„Pe vremea mea se lucra și sâmbăta. Am făcut cercuri, am făcut recuperări. Dacă lăsam pe unul corigent, mă duceam toată vara să fac meditații cu el. Am făcut râie și păduchi, pentru că la 1 septembrie îi controlau pe ăia. Am făcut recensământul copiilor, între 1 și 15 septembrie. Elevii mei, după Revoluție, când nu mi s-a mai cerut, au învățat să se îmbrace black-tie, au învățat să schieze, să ceară o fată la dans, i-am învățat și despre sex” a dezvăluit Monica Tatoiu în cadrul emisiunii.