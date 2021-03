Mormântul soțului unei celebre cântărețe a fost incendiat! Femeia acuză o mână criminală: ” Au rămas scheleții”

In articol:

Tatiana Marcoianu, care a devenit văduvă în prima zi a anului 2021, a dezvăluit că nu știe cine a incendiat mormântul soțului ei, de ce nu a anunțat-o nimeni de la cimitir și chiar bănuiește că ar fi fost o mână criminală.

Tatiana Marcoianu: ”Au ars toate coroanele”

”M-am dus la cimitir să-i aprind soțului o candelă, fiind și 8 martie, am zis că iau un ghiveci cu o floare, așa cum primeam de la el. Mergând prin cimitir, pe alee, am crezut că nu mai găsesc mormântul, că-l confund. E ars tot, am zis: acum mor și eu, aici. Am rămas anesteziată, nici lacrimi nu pot să am ca să plâng. Au ars toate coroanele de pe mormânt și au rămas scheleții”, a dezvăluit Tatiana Marcoianu pentru StarPopular.ro.

Tatiana Marcoianu a găsit mormțntul ars[Sursa foto: StarPopular.ro]

Cântăreața de muzică populară crede că mormântul a fost incendiat intenționat, mai ales că de la fața locului au dispărut și unele materiale de construcții. Femeia intenționa să toarne o placă de beton, care să protejeze groapa.

”Nu-mi vine să cred că a fost din cauza vântului. Eu, când merg la cimitir, aprind doar candele. A mai fost vânt, au mai fost ploi, dar nu s-a întâmplat până astăzi. Nu știu ce să cred. Am vrut să chem poliția, cred că voi depune o plângere. Chiar dacă ar fi căzut candela, ar fi stins-o vântul, nu lua foc tot mormântul”, a mai povestit Tatiana Marcoianu pentru sursa citată.

Spțul cântăreței a murit de ciroză hepatică

Soțul Tatianei a murit la începutul anului

Soțul Tatianei Marcoianu a murit pe 1 ianuarie 2021, chiar de ziua lui de naștere. Bărbatul suferea de ciroză hepatică, boală pe care o descoperise cu un an înainte. Cântăreața a mărturisit că boala a evoluat extrem de rapid și că nu le-a mai dat timp pentru un eventual transplant de ficat, aceasta fiind practic singura șansă de scăpare a bărbatului. Soțul Tatianei Marcoianu a fost internat pe 30 decembrie 2020 și a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19. Pe 31 decembrie dimineața, Tatiana a vorbit ultima dată cu soțul ei, iar acesta i-a mărturisit că nu se simte bine și că nu are nevoie de nimic de mâncare pentru că nu poate ține nici măcar o cană cu apă în mână. După doar 24 de ore, femeia a primit un telefon de la medic, prin care a fost anunțată că soțul ei a decedat.