Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Florin Cîțu a picat. Ludovic Orban: "Moțiunea de cenzură a fost un balon de săpun"

Moțiune de cenzură împotriva

Guvernului Florin Cîțu a picat. Ludovic Orban a declarat că "moțiunea de cenzură a fost un balon de săpun".

Update: Au început dezbaterile moțiunii de cenzură. În cadrul dezbaterilor cu scântei s-au făcut atacuri grave.

Marcel Ciolacu a ținut un discurs presărat de atacuri dure la adresa liberalilor. El s-a adresat lui Ludovic Orban și premierului Florin Cîțu, pe care i-a întrebat cât au de gând să-i mai mintă pe români că totul merge cum trebuie.

Marcel Ciolacu, atac dur în Parlament: „Domnule Cîțu, aroganța nu vă ajută la nimic. Mai aveți tupeul să stați cocoțat acolo și să le spuneți românilor cât de bine o duc? ”

„Domnule Orban, ați pierdut alegerile din nou. Oricât ne ați Învârti 17 e mai mare decât 15, la fel cum PSD e mai bun decât toată coaliția voastră de pierzători. Domnule Orban, au și colegii dvs dreptate să vă ceară demisia. Câte alegeri să mai pierdeți până să plecați? Cât mai trebuie să suporte românii ca să-şi dea Cîţu demisia?

Domnule Barna, mă adresez dumnevoastră pentru că domnul Cioloş e în căutarea bărbatului care naşte. După ziua de duminică vă cred că nu mai știu cum vă cheamă nici măcar cu buletinul. Dar stați fără grijă, doar 0 vă desparte de infinitul de până la cer.

Domnule Cîțu, în caz că ați sperat că v-am uitat, mai aveți tupeul să stați cocoțat acolo și să le spuneți românilor cât de bine o duc? Cât de bine le este copiilor fără alocaţii mărite? Cât de bine o duc pensionarii fără majorarea pensiilor?

Să le spuneţi milioanelor de români plăţi cu salariul minim cât de bine trăiesc cu doi lei în plus pe zi? Să le spuneți agricultorilor cât de fericiți sunt că își aruncă legumele pe câmp? Sau antreprenorilor care nu au văzut niciun un leu de la Guvern toată pandemia?

Domnule Cîțu, aroganța nu vă ajută la nimic, dimpotrivă. Uitați-vă la istoria colegilor al cărui președinte vreți să fiți?

Toată gașca de PDL-iști care sunt în spatele dvs au plesnit de aroganță și au pierdut. Reveniți pe pâmânt.

Apropo, domnule încă premier, știți cât va plăti fiecare nou născut? 2.500 de euro. E datoria cu care pornesc în viață.

Domnule Orban, să vă ascundeți de DNA. Ați furat sute de milioane de euro. În doar un an și jumătate ați ajuns să puneți în genunchi statul de drept. Ați revocat ilegal avocatul poporului. Ați călcat în picioare Constituția. În cancelariile europene se vorbește despre România ca despre ultimul stat. Ați călcat în picioare dreptul bolnavilor la tratamente. Ați oprit vaccinul la marginea marilor orașe. Ați distrus încrederea în campania de vaccinare.

V-aţi folosit de tragedia pandemiei pentru a fura sute de milioane de euro. Iar domnul Cîţu se dovedeşte un demn urmaş. Vrea să vă şi depăşească!

Miliarde de euro împrumutate nu au ajuns nici la copii, nici la pensionari, nici la mediul privat. Au ajuns tot la prietenii dumnevoastră de partid.

Nici domnul Barna nu v-a dezamăgit. Nu-i aşa? Aţi împărţit frăţeşte banii europeni din PNRR – unii la firmele de casă, alţii la consultanţi. Nimic la români, nimic la agricultură, nimic la sănătatel, nimic la firmele româneşti. Totul la voi!

E suficient răul făcut. Acest guvern trebuie să plece acasă astăzi”, a declarat Ciolacu în Parlament.

Premierul Florin Cițu a făcut declarații în care a spus că guvernarea actuală este puternică, unită și pregătită să guverneze în următorii ani, iar PSD a dezvoltat o obsesie personală în ceea ce îl privește.

Florin Cîțu, către PSD: "Ați dezvoltat o obsesie, vă e frică!"

„Două moțiuni simple depuse împotriva mea de PSD. Să nu mai amintim chemări la ora prim-ministrului. Românii au înțeles concluzia. Social-democrații văd în mine cel mai mare inamic al lor. De ce? Pentru că sunt singurul care s-a opus sistematic și vehement oricărei colaborări cu PSD. Toți Românii trebuie să știe că niciodată nu voi face compromisuri, dar mai ales când vine vorba de PSD. Știți că niciodată, dar niciodată, nu aș susține nici măcar în glumă să-mi dau jos propriul guvern să guvernez cu PSD.

Această moțiune, ca și cele de anul trecut, se referă doar la persoana mea. Aveți o obsesie personală, vă e frică. Vă înțeleg, știu că nu vă pricepeți. Vă spun să fie foarte clar, guvernarea merge foarte bine. Coaliția este puternică, unită și pregătită să guverneze cel puțin 8 ani de-acum încolo! Vă spun doar așa, ca să aveți timp să pregătiți toate moțiunile până în 2028. Românii sigur nu mai cred nimic din ceea ce spuneți, mai ales după ce au citit textul jalnic, patetic al moțiunii.

Dragi români, economia a trecut cu bine peste cea mai mare criză din ultima sută de ani. Ce a făcut PSD? A sabotat din Parlament. Mai țineți minte când trompetele pesediste anunțau foamete? Cereți-vă scuze românilor. Cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană. Rata inflației este cea mai mică decât guvernările socialiste. Dobânzile sunt mai mici. Lecție de economie, așa se face o guvernare de succes, de centru-dreapta.

Pe 21 iunie 2021 Eurostat a arătat că puterea de cumpărare e mai mare decât în Grecia. Domnule Ciolacu, cred că e momentul să vă cereţi scuze faţă de românii care au credite. I-aţi manipulat. Îi încurajez pe toţi românii care au plătit rate mai mari la bancă să meargă la sediul PSD şi să ceară diferenţă. Sigur au bani de unde să dea.

Dragi români, vă mai spun un lucru, în această guvernare am schimbat total paradigma privind cheltuielile bugetare. Am alocat mai multe sume pentru investiţii. Am mai făcut o schimbare majoră. Guvernul creşte împrumuturile doar pentru investiţii care au un randament pozitiv în viitor. Nu e vorba de împrumuturi pentru investiţii în general, ci pentru investiţiile profitabile. Sper că sesizaţi diferenţa. Cheltuielile care ajung în buzunarele PSD şi sinecuriştilor PSD nu sunt investiţii. Nu vom folosi împrumuturi să plătim sinecuri”, a declarat Florin Cîţu.

Știre inițială: Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Florin Cîțu. PSD are nevoie de 234 de voturi ca să poată dărâma Guvernul Cîțu.

Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Florin Cîțu. Ce șanse are PSD să demită Guvernul Cîțu

Moțiunea este intitulată „România EȘUATĂ. Recordul ”fantastic” al Guvernului Cîțu”. Ea a fost inițiată de 156 de deputați și senatori și va fi dezbătută începând cu ora 16:00, iar votul va fi secret, cu bile.

Ludovic Orban a declarat, luni, că parlamentarii puterii se vor afla în sală, dar nu vor vota.

„La niveul coaliției s-a hotărât ca parlamentarii din formațiunile politice să fie prezenți și să nu voteze. Obiectivul nostru este ca PSD să nu obțină niciun vot în plus de la parlamentarii din cadrul coaliției de guvernare. A fost o decizie astfel încât să fie lucrurile foarte clare.”, a declarat Ludovic Orban.

De asemenea, Dan Barna a declarat că parlamentarii USR PLUS vor vota împotrivă.

„Parlamentarii USR PLUS vor participa la votul moțiunii de cenzură, vom vota împotriva moțiunii. Vom fi prezenți, vom participa fără niciun fel de problemă.”, a spus Barna.

Potrivit calculelor, în acest moment, PSD și AUR reușesc să strângă cel mult 204 voturi, cu 30 mai puțin decât majoritatea necesară pentru adoptarea moțiunii.

Cum arată ultimele calcule înainte de moțiunea de cenzură

Potrivit calculelor, dacă toți parlamentarii opoziției vor fi prezenți ar însuma un număr de 204 senatori și deputați. Însă, ca moțiunea de cenzură să fie adoptată este nevoie de 234 de voturi, iar celor din PSD le lipsesc 30 de voturi să poată demite Guvernul.

Chiar și Marcel Ciolacu, președintele PSD, a recunoscut că fără voturi din partea parlamentarilor puterii, moțiunea nu are nicio șansă să treacă.

„PSD este în integralitate, nu este nicio absență. Era un singur parlamentar care are o boală incurabilă și era sub tratament, dar vine la această moțiune. Am înțeles că tot grupul AUR este prezent. Parlamentarii neafiliați au anunțat. Presupun că vor fi voturi și de la minorități. Ar trebui 20 de voturi să vină din arcul guvernamental ca moțiunea să treacă. În jur de 20, mai exact 18”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu.

Total parlamentari ai Puterii

PNL- 134 de parlamentari

USR PLUS -80 de parlamentari

UDMR- 29 de parlamentari

Minoritățile naționale- 18 parlamentari

Total: 261 de parlamentari

Total parlamentari ai Opoziției

PSD- 157 de parlamentari

AUR- 44 de parlamentari

Neafiliați- 4 parlamentari (1 parlamentar nu votează)

Total: 204 parlamentari

Voturi necesare pentru demiterea Guvernului

Total: 466 de parlamentari

Voturi necesare pentru demiterea Guvernului- 234