Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Florin Cîțu. PSD se chinuie să adune voturile suficiente pentru a demite Guvernul Cîțu

PSD se chinuie să adune voturile suficiente pentru a demite Guvernul Cîțu [Sursa foto: MediaFax Foto] 12:31, iun 29, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Florin Cîțu. PSD are nevoie de 234 de voturi ca să poată dărâma Guvernul Cîțu.

Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Florin Cîțu. Ce șanse are PSD să demită Guvernul Cîțu

Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Florin Cîțu[Sursa foto: MediaFax Foto]

Moțiunea este intitulată „România EȘUATĂ. Recordul ”fantastic” al Guvernului Cîțu”. Ea a fost inițiată de 156 de deputați și senatori și va fi dezbătută începând cu ora 16:00, iar votul va fi secret, cu bile.

Ludovic Orban a declarat, luni, că parlamentarii puterii se vor afla în sală, dar nu vor vota.

„La niveul coaliției s-a hotărât ca parlamentarii din formațiunile politice să fie prezenți și să nu voteze. Obiectivul nostru este ca PSD să nu obțină niciun vot în plus de la parlamentarii din cadrul coaliției de guvernare. A fost o decizie astfel încât să fie lucrurile foarte clare.”, a declarat Ludovic Orban.

De asemenea, Dan Barna a declarat că parlamentarii USR PLUS vor vota împotrivă.

„Parlamentarii USR PLUS vor participa la votul moțiunii de cenzură, vom vota împotriva moțiunii. Vom fi prezenți, vom participa fără niciun fel de problemă.”, a spus Barna.

Potrivit calculelor, în acest moment, PSD și AUR reușesc să strângă cel mult 204 voturi, cu 30 mai puțin decât majoritatea necesară pentru adoptarea moțiunii.

Cum arată ultimele calcule înainte de moțiunea de cenzură

Potrivit calculelor, dacă toți parlamentarii opoziției vor fi prezenți ar însuma un număr de 204 senatori și deputați.

Însă, ca moțiunea de cenzură să fie adoptată este nevoie de 234 de voturi, iar celor din PSD le lipsesc 30 de voturi să poată demite Guvernul.

Chiar și Marcel Ciolacu, președintele PSD, a recunoscut că fără voturi din partea parlamentarilor puterii, moțiunea nu are nicio șansă să treacă.

„PSD este în integralitate, nu este nicio absență. Era un singur parlamentar care are o boală incurabilă și era sub tratament, dar vine la această moțiune. Am înțeles că tot grupul AUR este prezent. Parlamentarii neafiliați au anunțat. Presupun că vor fi voturi și de la minorități. Ar trebui 20 de voturi să vină din arcul guvernamental ca moțiunea să treacă. În jur de 20, mai exact 18”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu.

Total parlamentari ai Puterii

PNL- 134 de parlamentari

USR PLUS -80 de parlamentari

UDMR- 29 de parlamentari

Minoritățile naționale- 18 parlamentari

Total: 261 de parlamentari

Total parlamentari ai Opoziției

PSD- 157 de parlamentari

AUR- 44 de parlamentari

Neafiliați- 4 parlamentari (1 parlamentar nu votează)

Total: 204 parlamentari

Voturi necesare pentru demiterea Guvernului

Total: 466 de parlamentari

Voturi necesare pentru demiterea Guvernului- 234