Motiv de sărbătoare pentru Andreea Mantea. Fiul ei, David, a împlinit șase ani: ”Puiul meu mult dorit”

Andreea Mantea este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din întreaga țară, având o carieră impresionantă în spate! Frumoasa brunetă este mai fericită ca niciodată alături de fiul ei, David, care a împlinit vârsta de șase ani. De când a apărut în viața ei, Andreea a avut parte de cele mai frumoase clipe.

Moderatoarea de televiziune a publicat mai multe imagini, pline de emoție, cu David: ”

Andreea Mantea si David[Sursa foto: Instagram]

Internauții au apreciat în număr uriaș fotografia publicată de Andreea Mantea, iar apropiații vedetei i-au transmis și mesaj cu ocazia zilei de naștere a micuțului David: ” La multi ani fericiti 🎉🎉”, a scris Bursucu./ La multi ani frumosi ca tine David!! ❤️/ La mulți ani! Sănătoși și fericiți pui mic!🤗😘💞/ La mulți ani cu multă sanatate si fericire alaturi de cei dragi!!/ La mulți ani frumoși și sănătoși alături de cei dragi David❤️❤️”, au fost doar câteva reacții din partea internauților.

Andreea Mantea, dezvăluiri despre ”sarcină”

Andreea Mantea a recunoscut că nu așteaptă un copil în prezent, însă ar vrea foarte mult să aibă și o fetiță. ” Nu, nu, nu, nu. Nu sunt însărcinată. Știu că nu mă crede nimeni, dar ce să fac? Am niște probleme de sănătate”, a spus Mantea, după ce a fost întrebată pe Instagram de internauți, despre o posibilă sarcină.

”Mi-aș dori tare tare mult o fetiță, mult de tot. Oricum eu primele două luni am crezut că am fetiță. Mă rog, așa am crezut…așa am simtit și-mi doream…”, a mai spus Andreea Mantea.