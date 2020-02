Are 25 de ani, o cheamă Paigey Miller, însă adoră să trăiască asemenea unui nou-născut! Se trezește în pătuț, se joacă, bea din biberon și...stă confortabil în scutece.

Paigey Miller se recomandă ca fiind creatoare de conținut online pentru comunitatea de copii adulți. Totuși, acesta nu este un rol pe care și l-a însușit de dragul unor poze.

Ea a adoptat acest stil de viață în mail 2018, iar de atunci încearcă să creeze o comunitate în jurul lui și să îl aducă la normalitate.

Lunar, ea cheltuie 230 de dolari pe lună pentru a-și achiziționa obiecte și accesorii necesare traiului de bebeluș.

Familia a încercat să o înțeleagă. Mulți, însă, au criticat-o

„Am colectat întotdeauna jucării și am avut un simț al umorului mai tânăr, așa că toți prietenii și familia au fost foarte acceptabili... Când am împlinit vârsta legală, am început să caut pe internet pentru a vedea dacă există alte persoane ca mine și există o întreagă comunitate", a mărturisit Paigey, conform Mirror.





Adevarul a iesit la iveala. Cele mai ascunse fetisuri pe care le au oamenii

Cand este vorba despre sex, oamenii au tot felul de fantezii si fetisuri. In pat totul este pemis atat timp cat exista consens. Lucrurile noi pe care sa le incercati in dormitor pot alunga plictiseala si intari legaturile dintre parteneri. Nu stii de unde sa incepi?

Iata cateva dintre cele mai ascunse fetisuri pe care le au oamenii, dezvauite de utilizatorii Reddit.

1. Sufocare

„Dupa scoala mergeam acasa cu o prietena care se prefacea ca ma strage de gat pana cand lesinam. Ce se intampla dupa…” (spacialHistorian)

2. Gunoiul frumos

„Ma excita sa ma imbrac in saci de gunoi si sa ma prefac ca sunt un lucru nefolositor, care asteapta sa fie luat cu masina de gunoi si dus la reciclat. Am descoperit ca imi place acest rol pe cand aveam 6-7 ani si ma jucam impreuna cu verisorii meu” (polyethylenegal)

