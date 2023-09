Motivul care i-ar fi dus la divorț pe Oana Zăvoranu și Alex Ashraf. Vedeta face primele declarații după ce s-a zvonit că o femeie i-ar fi despărțit: „Am tăcut eu”

In articol:

S-au căsătorit în anul 2016, iar acum, la 7 ani distanță de la acel moment, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au decis să meargă pe drumuri separate.

Deși încă din anul 2021 se tot zvonea că sunt în prag de divorț, ei negând totul cu vehemență, iată că acum situația este cât se poate de clară, căci chiar ea a confirmat separarea.

Citește și: Care erau secretele Oanei Zăvoranu și ale lui Alex Ashraf pentru o căsnicie fericită?! Fostul soț al vedetei, dezvăluiri din perioada în care mariajul mergea ca pe roate: "Nu suntem niște oameni maturi"

Oana Zăvoranu tună și fulgeră

În timp ce vedeta declară că este o femeie singură și disponibilă, acum că se află în plin proces de divorț, de cealaltă parte, fostul soț se pare că deja iubește din nou.

Și, așa cum o spuneau gurile rele, Oana Zăvoranu confirmă acum faptul că Alex Ashraf trăiește de mai bine de un an o viață dublă.

Citeste si: Florentina Opris speriata de Elon Musk in vacanta din Corsica: "Deja era intuneric si zona destul de pustie..."- kanald.ro

Citeste si: Așa arată dezastrul. Ce a mai rămas după incendiul care a dus la moartea a peste 100 de persoane care participau la o nuntă| FOTO și VIDEO- stirileprotv.ro

Timp în care ea a ales să tacă și să accepte totul, dar nu mai are de gând să o facă. Tocmai de aceea, acum, în stilul caracteristic, ”Querida” a făcut declarații dure la dresa fostului soț și al actualei sale partenere.

Ea spune că Alex Ashraf este ținut sub papuc, dar și că se iubește cu o femeie care-l întreține din munca pe care o prestează peste hotare, într-un bordel.

”Nu are voie (nr. să aibă Instagram). E ca la pușcărie unde e. Casa în care stă, mobila, mașina, tot… sunt luate din banii soției (adică ai ei, n. red.). E la bordel fizic, în Geneva, Elveția și el stă cumințel să o aștepte (…) Sunt de un an și jumătate împreună, dar am tăcut eu”, susține Oana Zăvoranu, conform Fanatik.

Motivul care i-ar fi dus la divorț pe Oana Zăvoranu și Alex Ashraf [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Cum se împarte averea după divorțul de Alex Ashraf?! Oana Zăvoranu a răspuns la cea mai fierbinte întrebare. Ce îi revine, de fapt, fostului soț: "Totul e făcut de mine"| EXCLUSIV

Citeste si: „Minunată, o fată așa cum mi-am dorit de la viață, să am lângă mine.” Ce a declarat Marius Elisei despre noua sa relație- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Aderarea României la Spațiul Schengen- Analiză. Marius Ghincea: ”Nu avem șanse credibile de a fi admiși mai devreme de 2025”- De ce se opune, de fapt, Austria?- stirilekanald.ro

Citeste si: Guess Who, prins sub influența substanțelor interzise la volan de poliţiştii din Capitală. A fost întocmit dosar penal- radioimpuls.ro

Și, chiar dacă el a fost cel care a călcat strâmb, iar ea a acceptat situația o lungă perioadă, tot el este și cel care acum a înaintat actele de divorț.

Pentru că acest lucru este total neașteptat, Oana Zăvoranu a venit cu o mărturisire și pe acest subiect. Mai în glumă, mai în serios, atacându-l pe fostul soț, Zăvo a declarat că s-a gândit să-l lase și pe Alex Ashraf să facă ceva în această viață, căci în rest, vedeta cuplului a fost și este ea.

„Pentru că l-am lăsat și pe el să facă ceva în viața asta! Important e ce fac eu, nu alții... alții sunt cantitate neglijabilă, eu sunt vedetă”, a mai spus bruneta, conform Spynews.

De menționat este și faptul că cei doi vor divorța prin acord, dar tot se vor vedea în fața instanței de judecată. Și asta pentru că Alex Ashraf nu a ales să se separe de vedetă la notar, ci a depus actele de divorț la judecătorie.