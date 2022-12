Motivul din spatele retragerii lui Florin Zamfirescu de pe scenă. Ce l-a făcut pe artist să spună stop camerelor de filmat: „Era cazul să mă opresc”

In articol:

Florin Zamfirescu face parte din epoca de aur a actoriei românești. Actorul a dat viață a zeci de personaje care au bucurat ani de zile foarte mulți oameni. Personajul emblematic artistului și cu care toată lumea îl asociază este Gigi Dumbravă dintr-un serial care în urmă cu câțiva ani era foarte urmărit și apreciat.

Motivul pentru care Florin Zamfirescu s-a retras din lumea actoriei

La vârsta de 73 de ani, Florin Zamfirescu este foarte mulțumit cu realizările și alegerile sale în viață. În urmă cu trei ani, actorul a decis să se retragă din lumea actoriei, iar acum spune că nu s-ar mai întoarce indiferent de ce roluri i s-ar oferi. Vedeta a mărturisit că după o anumită vârstă actorul nu mai știe ce joacă, ci o face cu ajutorul aparatului auditiv. Acesta a mai spus că era momentul să se retragă.

Citește și: Florin Zamfirescu se confruntă cu probleme de sănătate. La ce a fost nevoit să renunțe artistul? ,,Iau foarte multe pastile”

Citeste si: „Ce femeie.” În ce ipostaze s-a fotografiat Antonia pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: Avem mărturia șocantă! Șoferul autocarului răsturnat la Pașcani a descris cu lux de amănunte tragedia: „Toți răcneau, au început să vină salvările, poliția” – EXCLUSIV- bzi.ro

„Am copiii care mă satisfac prin ce fac ei. Ambii sunt actori, deși eu nu i-am îndrumat sub nicio formă să facă asta. I-am lăsat pe ei să ducă mai departe tradiția. Calitatea unui artist e dată de opera lui, nu de longevitatea lui, că, dacă trăiește 98, 100 de ani, e cel mai mare actor. Păi, nu e. După 80 de ani, un actor nu mai știe ce joacă, o face cu ajutorul căștilor în urechi, nu știu de ce se mai duce. Și noi am fost tineri și ne uitam la cei bătrâni, care nu mai pleacă. Dar n-am zis niciodată cuiva. Eu respect oamenii bătrâni. M-am uitat în timp, cum au murit marii actori, Cotescu, la 54 de ani, cum a murit Amza Pellea, la 53, George Constantin, tot la 50 și ceva de ani. Eu am jucat până la 70. Era cazul să mă opresc, nu să arăt că sunt mai grozav decât ei, pentru că nu sunt”, a declarat actorul, potrivit Playtech.

Maestrul Florin Zamfirescu [Sursa foto: Facebook]

Florin Zamfirescu, despre soția sa, Daciana

De-a lungul vieții sale, actorul a fost implicat în trei mariaje care s-au încheiat cu divorțul. Din două dintre acestea au rezultat cei doi copii ai artistului, Vlad și Ștefana. În prezent, Florin Zamfirescu este căsătorit cu Daciana, de profesie medic, despre care are numai cuvinte de laudă. Actorul și soția lui vor petrece sărbătorile de iarnă acasă.

„Nu mai plecăm nicăieri de sărbători, e iarnă, avem o casă plăcută, facem focul în sobă. Soția gătește, eu nu sunt în stare să fac decât ouă prăjite sau cartofi prăjiți. Daciana e o minune de fată, e medic. Suntem foarte fericiți împreună. Mănânc normal, nu am pretenții. Nu sunt gurmand, de Sărbători mănânc mai puțină carne, mai puțin alcool, aproape deloc”, a mai adăugat artistul.