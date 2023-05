Motivul penru care Rona Hartner și-a retras fiica de la școală! Mulți nu se așteptau să ia o astfel de decizie: „Pare un pic contradictoriu”

In articol:

Rona Hartner este mama mândră a unei fete, pe care însă a retras-o de la școală recent. Astfel, vedeta a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit motivul real pentru care fiica ei va da examenul de Bacalaureat de acasă, atunci când va fi cazul.

Așadar, artista a explicat că fata ei își dorește foarte tare să se dezvolte pe plan profesional, în mai multe domenii, motiv pentru care timpul este limitat pentru ea, având în vedere că o mare parte din timp este ocupat de orele de la școală.

Citește și: „Dacă chiar întâlnesc iubirea vieții mele” Rona Hartner, hotărâtă să se căsătorească. Artista este curtată chiar și de bărbați căsătoriți

Citeste si: „Pentru mine e o normalitate să mă descurc cu picioarele”. Deși ar putea avea ocazia să aibă mâini, Lorelai n-ar vrea să se schimbe. Tânăra a învățat să se descurce cu picioarele și nu vrea să fie altfel- kanald.ro

Citeste si: ”Îl împachetăm și îl trimitem acasă”. Anunțul făcut de Prigojin- stirileprotv.ro

„ Pare un pic contradictoriu pentru că atât timp am ținut fata în școli private, îmi dau seama că îi trebuia un an sabatic, școala nu mai este ce era înainte, să stai câte patru ore la școală și apoi să ai timp de pasiunile și dorințele tale, ea vrea anul acesta să facă cursuri de hair-stylist. Ea are o pasiune foarte mare. Ea a făcut mai multe experimente în Franța. Am adus-o aici să învețe să facă cursuri de hair-stylist cu culori bio. Sunt niște secrete pe care trebuie să le învețe. ”, a declarat Rona Hartner, pentru un post TV.

Rona Hartner, despre fiica ei: „Am decis să își facă școală acasă”

De asemenea, Rona Hartner a precizat și cum vor decurge lucrurile în continuare, mai precis, fiica ei, Rita, va face școală acasă, dar bineînțeles, va susține și examenul de Bacalaureat când va veni momentul, și de asemenea, adolescenta își va însoți mama

peste tot, dar se va ocupa și de pasiunile ei și de dezvoltarea pe plan profesional.

Citește și: Rona Hartner, despre traumele prin care a trecut de-a lungul carierei: „Am fost agresată fizic de către un regizor”

„ Ea va veni cu mine peste tot. Am decis să își facă școală acasă, să își dea și bacalaureatul acasă. Ea vrea să își fac și o trupă de bas, joacă și în scurtmetraje, pentru filme ea trebuie să fie disponibilă. ”, a mai menționat vedeta.

Rona Hartner și fiica ei