Motivul pentru care Adele a apelat la ajutorul unui psiholog. Artista a avut nevoie de cinci sedințe de terapie pe zi: „Mă îngrozește”

In articol:

Adele este unul dintre artiștii internaționali despre care e imposibil să nu fi auzit măcar o singură dată. Vedeta și-a cucerit publicul datorită talentului său muzical, iar acum fiecare melodie lansată de artistă ajunge să fie un hit.

Artista și-a uimit fanii în urmă cu câțiva ani când a reușit să slăbească zeci de kilograme.

Citește și: Adele, cadou neașteptat din partea lui Celine Dion! "Este cel mai însemnat obiect din casa mea"

Adele a făcut terapie după divorțul de fostul ei soț

În anul 2019 Adele a trecut printr-o perioadă foarte dificilă. Artista și soțul acesteia Simon Konecki au divorțat, iar vedeta internațională a avut nevoie de ședințe de terapie pentru a putea trece peste acest moment. Solista a declarat faptul că a făcut și câte cinci ședințe de terapie pe zi.

„Înainte, evident, când am trecut prin divorț, practic făceam cinci ședințe de terapie pe zi”, a spus vedeta într-o discuție cu fanii.

Citeste si: ”Angajați-vă!” Ștefania, mesaj agresiv în mediul online, după ce nu a fost lăsată să urce într-un avion. Ce a pățit partenera lui Speak- kfetele.ro

Citeste si: Care au fost ultimele cuvinte rostite de Denisa Manelista înainte de a muri. Sora ei, care i-a stat la căpătâi, și-a deschis sufletul la peste 5 ani de la deces: „Știam că va muri. O văzusem cum se simte, știam cât suferă”- bzi.ro

Citește și: Adele, declarații despre divorț: „Am fost obsedată de o familie unită toată viața mea"

Artista s-a apucat din nou de terapie

Artista s-a apucat din nou de terapie. Principalul motiv fiind teama de a cânta live la concertele pe care aceasta le avea după divorț. Vedeta a mărturisit că a încetat să se mai considere responsabilă pentru comportamentul ei sau pentru ce spunea, dar și că nu se consideră un mare artist de turnee, deoarece concertele live o îngrozesc.

„Am început să fac din nou terapie, pentru că am stat câțiva ani fără. Aveam nevoie să încep. Am încetat să mă mai consider responsabilă pentru comportamentul meu și pentru lucrurile pe care le spuneam.

Dar acum o fac pentru că vreau doar să mă asigur că mă completez în fiecare săptămână pentru a mă asigura că vă pot oferi totul.

Adele [Sursa foto: Facebook]

Și toată ședința mea de terapie din această săptămână a fost foarte interesantă. A fost vorba despre aceste spectacole. Întotdeauna devin atât de emotivă. Îmi place să fac muzică, dar există ceva în legătură cu concertele live care mă îngrozesc și mă umplu de teamă. De aceea nu sunt un mare artist de turnee. Am făcut-o ultima dată pentru a dovedi că pot să o fac”, a mai adăugat Adele.