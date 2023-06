Motivul pentru care Anca Pandrea, văduva lui Iurie Darie, a renunțat complet la doliu: „Îl chinui în primul rând pe el”

In articol:

Anca Pandrea și Iurie Darie au trăit o poveste de dragoste extrem de frumoasă și sinceră. În anul 2012, dispariția regretatului actor a lăsat un gol imens în sufletul soției sale, Anca Pandrea.

Trecerea sa în neființă a fost un șoc atât pentru aceasta, cât și pentru toți cei care i-au iubit și admirat munca de-a lungul timpului.

Recent, soția lui Iurie Darie a mărturisit că a renunțat atât la doliu, cât și la fotografiile cu soțul său pe care le purta întotdeauna la piept.

Anca Pandrea a anunțat că a decis să nu mai poarte doliu și fotografiile cu Iurie Darie [Sursa foto: Facebook]

Anca Pandrea a decis să nu mai poarte doliu

Nu mai încape îndoială că moartea lui Iurie Darie a lăsat un gol imens în inima Ancăi Pandrea. În tot acest timp, vedeta nu l-a uitat pe soțul său și a păstrat vie amintirea lui. Deși au trecut mai bine de 10 ani de când acesta a trecut în neființă, actrița a purtat întotdeauna doliu, dar și mai multe fotografii cu soțul său.

Cu toate acestea, în urmă cu puțin timp, Anca Pandrea a decis să renunțe complet la doliu deoarece consideră că își face rău. Se pare că două persoane apropiate ar fi convins-o pe aceasta că soțul său este întotdeauna alături de ea, iar amintirea sa rămâne vie pentru toți cei care l-au cunoscut și apreciat de-a lungul timpului.

„M-au convins două persoane să nu mai port fotografia lui Iura, să nu mai port tot timpul negru, pentru că Iura este, oricum, lângă mine. Și îl chinui în primul rând pe el. Chiar așa mi-au spus: 'Îl chinuiți pe domnul Darie. Pentru că domnul Darie este la graniță, la hotar. Nu poate să treacă nici la îngeri, dar nu poate să vină nici aici, pentru că nu mai are corp. Și, deci, îl chinuiți. Și atunci, el stă pe umerii dvs. De aceea, vă îmbolnăviți atât de repede. Este bine să vă reinventați. Sunteți actrița Anca Pandrea', Așa mi s-a spus, iar eu am înțeles”, a mărturisit Anca Pandrea pentru viva.ro.

Văduva lui Iurie Darie a precizat că a renunțat, de asemenea, la pozele cu soțul său pe care le purta în permanență. Acum, își dorește să se îmbrace mai colorat și mai vesel, însă recunoaște că, dat fiind faptul că de mai bine de 10 ani a purtat doliu, are doar haine negre.

La pozele lui Iura am renunțat în urmă cu aproape o lună de zile(...)Am renunțat și la doliu și ar trebui să mă îmbrac mai colorat. Dar e greu, pentru că nu mai am alte haine, în afară de cele neg re. Iar cele pe care le mai am, colorate, nu mă mai încap.”, a mai spus actrița pentru sursa menționată anterior.