Motivul pentru care bărbații nu îndrăznesc să o abordeze pe Teo Trandafir! Chiar ea a făcut dezvăluirea: „Mi-au și spus-o”

In articol:

Teo Trandafir este o femeie stăpână pe forțele proprii și care știe întotdeauna ceea ce vrea. Are o viață profesională de succes și este admirată zi de zi pe micile ecrane de fanii săi. Cu toate că este o femeie împlinită din punct de vedere profesional, prezentatoarea TV întâmpină unele dificultăți atunci când vine de viața sa personală din cauză că bărbații o percep ca fiind o femeie „de temut”.

Invitată în cadrul emisiunii online „Detectorul de minciuni” de pa canalul de YouTube „theXclusive”, Teo Tradafir a vorbit despre viața sa amoroasă și despre problemele pe care le întâmpină din cauza faptului că pare o persoană inabordabilă în fața bărbaților. Prezentatoarea TV recunoaște că, de-a lungul timpului, mai mulți bărbați i-au mărturisi că le este frică de ea. Poziția socială pe care o are induce bărbaților teamă, însă, în realitate, este un om foarte deschis și cald, a mai precizat vedeta.

„Îmi dau seama că nici nu am inițiat o relație. În primul rând pentru că de foarte mult timp sunt în business-ul ăsta și atunci toată lumea are senzația că sunt inabordabilă complet. Eu aștept să mi se întâmple. Asta reprezintă cumva un dezavataj, să stai să ți se întâmple viața. Mie nu-mi place asta. De obicei iau inițiativa și fac eu ce am de făcut. La capitolul amoros, însă, trebuie să vină el către mine. Trebuie să aștepți să vină el să zică. Bărbaților le e frică de mine și foarte mulți dintre ei mi-au și spus-o și cu argumente. De parcă dacă aș ști să scriu, să citesc și să vorbesc corect românește ar reprezenta o problemă în dragoste. Dragostea e cu totul altceva. Am fost cerută în căsătorie la un moment dat, în scris cu un singur „i”, adică și?”, a

declarat Teo Trandafir la „Detectorul de minciuni”.

Citeste si: De ce e bine să torni oțet în pantofi! Trucul care te ajută în multe situații- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Laurei Lavric i s-a ascuns moartea tatălui ei! Cum a aflat artista că a rămas fără părinte: „Am leșinat lângă mașină”

Cum a fost abordată Teo Trandafir de-a lungul timpului?

Teo Trandafir are o experiență vastă de viață și a reușit să acumuleze foarte multe amintiri plăcute de-a lungul timpului. Prezentatoarea TV a povestit în ce fel au curtat-o bărbații care au ales să apeleze la tot felul de abordări. Dacă unele dintre ele au rămas în amintirea ei ca niște întâmplări foarte frumoase, altele s-au dovedit a fi încercări eșuate. De asemenea, Teo a mai precizat că este de părere că bărbatul este cel care trebuie să inițieze primul pas și să curteze femeie care îl atrage.

Citeste si: Teo Trandafir a fost îndrăgostită de Ștefan Bănică Jr! A recunoscut totul în direct, la TV: "El știe?"

„Mi s-au întâmplat o groază de lucruri frumoase tare. La un moment dat, cineva s-a legitimat. Mi-a trimis actele. «Bună ziua, sunt Georgică». Știi, nu te-am întrebat chiar așa... Cu adresa, cu CNP, cu tot. M-a impresionat foarte tare asta, au mai fost față în față încercări, dar multe dintre ele așuate, au fost tot felul, adică, repet, nu sunt inabordabilă și nu sunt un om rău, nu atac pe nimeni. Știi ce m-am gândit, m-am gândit la o chestie. Ce mi-ar plăcea mai mult? Să fiu curtată 10 minute sau să fiu tâmpită o viață întreagă. Bărbatul este vânător, să mă vâneze.”, a mai spus teo Trandafit în emisiunea online „Detectorul de minciuni”.