Motivul pentru care Betty Blue vrea să apeleze la operații estetice! Câte intervenții își dorește fiica lui Florin Salam să-și facă: „Nu este un moft”

Betty Blue a șocat pe toată lumea atunci când a anunțat că își dorește să apeleze la operații estetice, justificând în cadrul unei emisiuni TV care este, de fapt, motivul din spatele dorinței sale.

Betty Blue: „Voiam să-mi măresc o partea a corpului”

Așadar, sinceră din fire, fiica lui Florin Salam a explicat pe îndelete intervențiile pe care vrea să le facă în viitor, spunând că deocamdată ar fi vorba doar de două operații pe care le are în vizor.

Fiica lui Florin Salam a explicat în cadrul unei emisiuni TV că are ceva probleme atunci când vine vorba de forme, indiferent cât lucrează la sală, așa că și-a propus să-și mărească fesele. De precizat este că, Betty Blue s-a gândit de mai mult timp la această intervenție, însă nu era atât de sigură pe ea la momentul respectiv, așa că a renunțat.

„Și am avut niște pitici pe creier. Am vrut să mi fac o intervenție pentru care trebuie să ai multă grăsime. Eu nu aveam deloc… Nu știu dacă am renunțat la idee, acum nu îmi vine nici să mai dau înapoi pentru că m-am îngrășat. Nu m-am mai dus să-mi fac intervenția pentru că doctorul la care trebuia să merg nu este din România și din cauza pandemiei s-au decalat toate programările și m-a pus pe mine mult mai târziu, iar eu nu m-am mai dus! Nu am fost hotărâtă ce vreau!”, a declarat Betty Blue în cadrul unei emisiuni TV.

Așadar, acum, partenera de viață a lui Cătălin Vișănescu este extrem de determinată și hotărâtă, dorindu-și să facă această operație, dar mai mult decât atât, vedeta a început deja să ia măsuri pentru a fi eligibilă pentru intervenția chirurgicală.

„Voiam să îmi măresc o parte a corpului, fesele! Eu, când slăbesc, mă simt cel mai bine la 49-50 de kilograme, 52, hai, și nu am deloc forme, oricâtă sală aș face! Dacă o să-mi fac intervenția, nu știu dacă o să vreau să mai slăbesc, pentru că te modelezi. Acum nu m-am mai axat pe mâncat, voiam să mă îngraș, că așa fac intervenția. Acum cred că am 60-61 de kilograme, e foarte mult pentru mine, e enorm!”, a dezvăluit Betty Salam.”, a mai spus Betty Blue.

Fiica lui Florin Salam îți dorește să facă o intervenție și la nivelul sânilor

Totodată, în cadrul aceluiași interviu, fiica lui Florin Salam a mărturisit că își dorește să facă o intervenție chirurgicală și la nivelul sânilor, deoarece a devenit mamă și are nevoie de o astfel de operație, chiar explicând că nu vede procedura ca pe un moft, ci ca pe o necesitate.

„Mi-aș dori să mai îmi fac sânii pentru că am devenit mamă, iar atunci când devii mamă, corpul tău se schimbă foarte mult. Nu este un moft, este o necesitate. Eu nu exagerez niciodată atunci când vreau să îmi fac o intervenție, nu e genul meu… prefer să fie mai puțin decât mai mult!', a mai adăugat Betty Blue.

