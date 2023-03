Motivul pentru care Cabral nu a lăsat-o pe Andreea Ibacka să păstreze rochia de mireasă. Vedetei nu i-a fost ușor să se conformeze: „Este o rochie pe care nu o voi uita niciodată”

In articol:

Andreea Ibacka și Cabral formează unul dintre cele mai stabile și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au construit o familie minunată, având împreună doi copii care le umple sufletele cu fericire zi de zi.

Cuplul formează o relație încă din anul 2007, iar în 2011 Andreea și Cabral și-au unit destinele într-un cadru de poveste.

Prezentatoarea TV a purtat o rochie superbă, visând la acel model încă de când era mică. Cu toate că rochia de mireasă a fost exact cea pe care și-a dorit-o din totdeauna, Andreea Ibacka nu a păstrat-o ca amintire. Iată ce a făcut vedeta!

Andreea Ibacka nu și-a păstrat rochia de mireasă

Au trecut deja 12 ani de la fericitul eveniment, iar Andreea Ibacka își amintește cu nostalgie fiecare moment. Vedeta a purtat o rochie tip sirenă, model la care a visat dintotdeauna. Prezentatoarea TV și-a dorit foarte mult să păstreze rochia, precum multe mirese, însă nu s-a putut acest lucru, întrucât soțul ei este superstițios când vine vorba despre acest aspect.

Mai mult decât atât, Andreea Ibacka a vrut să păstreze rochia sa de mireasă pentru fiica ei, Namiko, care s-a născut la câțiva ani distanță de nuntă, însă și-a dat seama că structura corpului micuței va fi diferită față de ea. Astfel, vedeta a decis să dea rochia unei alte viitoare mirese, care s-a bucurat enorm de gest.

„ Dar este o rochie pe care nu o voi uita niciodată. Nu o mai am. Nu știu dacă este sau nu adevărat, legenda spune că nu e bine s-o ții în casă. Pentru cei care încă țin toate superstițiile. Eu am un soț pe vechi, pe rit vechi și el, iar el ține cont de toate astea. Eu nu duc gunoiul după ce s-a întunecat, nu țin rochia de mireasă în casă, din astea.

Am vrut la un moment dat să o păstrez pentru Namiko, mă rog, pentru fiica noastră, pentru că a venit ceva ani mai târziu, dar m-am gândit că sunt toate șansele ca ea să nu meargă pe aceeași siluetă-talie, dacă mă înțelegi, tatăl ei având doi metri înălțime și o păstram practic degeaba. Așa că am dat-o. S-a bucurat de ea o altă mireasă”, a povestit Andreea Ibacka, pentru ego.ro.

Andreea și Cabral Ibacka, alături de cei doi copii ai lor [Sursa foto: Instagram]

Andreea Ibacka a purtat rochia mult visată la nunta sa

Andreea Ibacka și Cabral s-au căsătorit în data de 5 iunie 2011. Momentul în care a devenit doamna Ibacka, Andreea a vrut să fie totul pus la punct. Cu toate acestea, mărturisește că nu s-a putut bucura în totalitate de eveniment din cauza faptului că a fost stresată cu organizarea.

Totuși, vedeta s-a simțit împlinită atunci când a îmbrăcat rochia de mireasă, știind că visa la acel moment încă din copilărie.

„ Eu sunt Crăiasa Zăpezii acum, nu sunt mireasă. Dar să știi că în ziua nunții simt că nu m-am bucurat suficient pentru că am fost cumva agitată cu toate cele, cu organizarea, cu invitații și așa mai departe. Dar, ce să vezi, nu o să mai trăiesc niciodată ziua aceea. Însă după aceea am avut două botezuri superbe și cumva simt că am mai recuperat”, a mărturisit Andreea Ibacka.

„ Eu am avut o direcție foarte clară, am vrut să fiu sirenă. Ariel practic, a fost modelul meu. A fost așa o rochie pe corp și evazată doar în partea de jos. Nu era cea mai comodă rochie pentru purtat o zi întreagă, dar am arătat așa cum mi-am propus, iar asta era cel mai important la respectivă. M-am mai luminat și eu între timp, acum am aflat că se poartă mai multe rochii în ziua respectivă, dar eu nu am venit cu fițele astea. Atunci eram micuță și nu i-am cerut soțului buget de cununia civilă, de ședința foto, pentru petrecere, pentru după petrecere, și așa mai departe, m-am conformat o zi întreagă în sirenă”, a completat prezentatoarea TV.

Andreea și Cabral Ibacka [Sursa foto: Facebook]