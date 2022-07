Motivul pentru care Cristina Ciobănașu a lipsit din mediul online. Actrița a spus totul: „După multe suișuri și coborâșuri emoționale...”

In articol:

Cristina Ciobănașu este una dintre cele mai apreciate și iubite actrițe din țara noastră. Pentru că a devenit celebră la o vârstă foarte mică, Cristina a reușit să adune în jurul ei o comunitate mare de fani, care o urmăresc și o susțin la fiecare pas.

Recent, aceștia au devenit îngrijorați, asta după ce vedeta a început să apară din ce în ce mai rar pe rețelele de socializare. Artista nu a mai postat constant, așa cum îi obișnuise pe urmăritorii săi.

Cristina Ciobănașu a lipsit o perioadă din mediul online. [Sursa foto: Instagram Cristina Ciobănașu]

De ce a dispărut Cristina Ciobănașu de pe rețelele de socializare

Pauza pe care Cristina Ciobănașu a luat-o de la rețelele de socializare i-a făcut pe fanii artistei să se gândească la cele mai rele lucruri, de pildă că actrița ar fi pățit ceva rău sau că are probleme de sănătate.

Din fericire, nu este vorba de așa ceva. E adevărat, Cristina Ciobănașu a trecut prin clipe grele, însă principalul motiv pentru care vedeta a decis să evite o perioadă Instagram-ul a fost pentru că avea nevoie de puțin timp singură.

Artista le-a explicat fanilor ei că moartea Prințesei, pisica pe care ea și fostul ei iubit, Vlad Gherman, au avut-o împreună a dat-o foarte tare peste cap, motiv pentru care actrița

a simțit nevoia de o perioadă de liniște.

„După o perioadă lungă, grea și solicitantă, după multe suișuri și coborâșuri emoționale și, de fapt, după pierderea Prințesei nu prea am mai fost bine. Am avut nevoie de puțin timp să ma obișnuiesc cu noua realitate. De asta am și lipsit mult de aici și îmi pare rău că a fost să fie așa. Acum, în sfârșit pot să spun că sunt mai ok’’, a transmis Cristina Ciobănașu pe contul ei de Instagram.

Cristina a suferit mult după moartea pisicii ei. [Sursa foto: Instagram Cristina Ciobănașu]

Cristina Ciobănașu a trecut prin clipe grele

Moartea pisicii pe care Cristina și Vlad Gherman au crescut-o și au iubit-o ani de zile a reprezentat un moment foarte greu pentru artistă. Prințesa era foarte importantă pentru cei doi actori, motiv pentru care aceștia au avut împreună grijă de animăluț chiar și după ce nu au mai format un cuplu.

În momentul în care Prințesa s-a stins din viață, atât Cristina, cât și Vlad și-au anunțat fanii că suferă și că nu vor trece ușor peste acest eveniment tragic.