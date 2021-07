Motivul pentru care Cristina Cioran va naște prin cezariană: „Mă frământă...”

Cristina Cioran este gravidă în șase luni [Sursa foto: Instagram] 15:17, iul 2, 2021 Autor: Clara Ionescu

Cristina Cioran este în culmea fericirii, după ce a aflat că va deveni mămică pentru prima dată. În vârstă de 44 de ani, celebra prezentatatoare tv este pregătitiă pentru noul capitol din viața ei, chiar dacă îi dă în același timp și foarte multe emoții.

Însărcinată în șase luni, vedeta a luat deja decizia și va naște prin cezariană. Motivul care a stat în spatele acestei decizii are legătură cu problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

„Fac cezariană, pentru că am un fibrom. Doamna doctor mă sună zilnic. Dar eu sunt foarte emotivă, irascibilă în perioada asta. Mă frământă, pentru că nu știu dacă o să mă descurc cu plânsetele copilului. Mă simt ca un butoiaș care se rostogolește. Mi s-au umflat și picioarele de câteva zile. Mi-am făcut toate poftele de la care mă abțineam. O să mă abțin după de la mâncare. Până acum totul evoluează perfect, totul e în parametrii. Am fost și la mare. Noul Năvodari e superb, am stat și la soare”, a declarat Cristina Cioran, pentru un post de televiziune.

Cristina Cioran va naște prin cezariană

Cu ce probleme se confruntă graviduța Cristina Cioran: „Acest fibrom uterin...”

Cristina Cioran așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va ține la piept bebelușul. Vedeta a mărturisit că se confruntă cu anumite probleme de sănătate, însă vestea bună este că sunt trecătoare.

Ea a mărturisit că are un fibrom uterin care crește odată cu bebelușul, dar vestea bună este că această complicație va trece odată cu timpul.

„Poate că dacă foloseam aparatul reproducător la timp, nu apărea acest fibrom uterin.

Din fericire, este în exteriorul uterului şi nu afectează sarcina, doar dimensiunea sa creşte odată cu bebeluşul. Va trece!”, a dezvăluit vedeta, potrivit clickpentrufemei.ro.