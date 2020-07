In articol:

Au avut parte de o poveste de dragoste foarte frumoasă, însă divorțul acestora nu a fost atât de frumos. Cei doi au trecut prin momente grele, iar artistul a ținut să spună de ce nu au avut un copil împreună.



Motivul pentru care Culiță Sterp nu a avut un copil cu Carmen de la Sălciua

Printre cele mai apreciate cupluri de la noi, cei doi cântăreți au hotărât în urmă cu câțiva ani să spună stop povestei de iubire. Despărțirea nu a fost una deloc una frumoasă, ci au existat foarte multe scandaluri între ei după anunțarea divorțului. Deși după acest divorț au tot încercat să se împace de-a lungul acestui an, rezultatele nu au fost pozitive. Fiecare a mers pe drumului lui și de data aceasta au înțeles că nu mai poate fi făcut nimic pentru relația lor.

Culiță Sterp:"Mie îmi sunt foarte dragi copiii."

Deși își vedeau viitorul împreună și la un moment dat chiar au încercat să aibă și un copil, cântărețul a declarat că nu a fost să fie. Pe lângă discuția pe care a avut-o cu Carmen de la Sălciua despre copil, Culiță susține că de-a lungul timpului mai multe domnișoare și-au dorit să aibă un copil cu el.

”Mie îmi sunt foarte dragi copiii. Nu s-a întâmplat să am până acum să am, că eu am mai încercat să am până acum și în relațiile anterioare. Nu s-a întâmplat. N-a dat Dumnezeu. Eu nu m-am ferit... dacă am o iubită și stau cu ea 3,4,5 luni, nu mă feresc, dacă o fi să fie, asta e. Nu te duci să faci avort niciodată. Nu sunt de acord cu așa ceva”, a declarat cântărețul.