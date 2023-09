Motivul pentru care Dan Negru îi ține departe pe copiii lui de lumina reflectoarelor! Prezentatorul TV a dezvăluit, în sfârșit

In articol:

Dan Negru este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi din țară, însă cel mai important rol al său îl are în viața de zi cu zi și este cel de tată. Ei bine, moderatorul are doi copii pe care îi iubește nespus și cu care se mândrește de câte ori are ocazia.

Mai mult decât atât, el se implică foarte mult în educația minunilor din viața sa, astfel că are și o regulă importantă, de la care nu se abate. Iată motivul pentru care îi ține pe micuți departe de lumina reflectoarelor!

Motivul pentru care Dan Negru își ține copii departe de lumina reflectoarelor

Dan Negru se poate declara un bărbat împlinit pe toate planurile, având în vedere că are o carieră de succes, iar acasă îl așteaptă de fiecare dată o familie minunată. Îndrăgitul prezentator de la emisiunea „Jocul Cuvintelor” a păstrat adesea discreția în ceea ce privesc detaliile personale, însă de data aceasta a vorbit despre cei doi copii ai săi și a dezvăluit motivul pentru care îi ține departe de lumina reflectoarelor.

Ei bine, jurnalistul are o fată și un băiat, pe care îi iubește nespus și cu care se mândrește de câte ori are ocazia. Deși are o viață profesională foarte activă, vedeta se implică foarte mult și în educația copiilor. De-a lungul timpului, foarte multe persoane s-au întrebat de ce alege prezentatorul să nu își implice micuții în lumea showbiz-ului, astfel că îndrăgitul prezentator a oferit și răspunsul.

Se pare că a luat această decizie pentru ca cei doi copii să aibă parte de liniște și să își poată trăi copilăria frumos, fără prea multă presiune din exterior.

De asemenea, vedeta mai are o regulă în ceea ce privește expunerea micuților pe platformele de socializare, așa că a ales să nu le ofere posibilitatea de a-și petrece foarte mult timpul pe aplicațiile mobile, precum Tik-Tok.

„Îi țin departe de showbiz. Îi las să-și trăiască liniștiți copilăria. Nu sunt vedete de TikTok, nu apar în reviste, e mai liniște așa. Nici măcar la meserii nu s-au gândit.” , a mărturisit Dan Negru, pentru playtech.ro .

Totodată, îndrăgitul prezentator le-a oferit părinților un sfat cu adevărat prețios. Acesta a mărturisit că primii ani de școală din viața unui copil îl construiesc ca om și abia după poate să se gândească și la o profesie, astfel că părinții nu ar mai trebui să pună presiune pe micuți, în ceea ce privește drumul lor spre viitor.

„ Primii ani de școală construiesc omul, caracterul lui, și de-abia apoi vine profesia. Asta trebuie să-i învățăm și pe părinți, să nu pună presiune pe profesia copiilor, în primii ani de școală. Atunci, se face omul, nu meseriașul.”, a mai spus jurnalistul, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

