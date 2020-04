In articol:

Puțină lumea știa înainte de aventura în Asia că Răzvan Fodor suferă de astm, o boală care poate avea consecințe grave, dacă nu e ținută sub control. ”Știți ce înseamnă să simți că ți se blochează aerul în plămâni, că nu poți să-l dai afară?”, a povestit Răzvan Fodor despre boala sa.

Actorul în vârstă de 44 de ani a făcut echipă în asia cu Sorin Bontea, care l-a ajutat să treacă peste toate momentele dificile. Însă,Fodor a povestit cum a fost pregătit pentru boala sa în Asia.

”Mi s-a garantat că afecțiunea mea va fi ținută sub control. Aveam un medic care ar fi ajuns la noi în maximum o jumătate de oră, indiferent unde eram. Mi s-a dat o injecție cu adrenalină pe care o aveam tot timpul la mine. Mai aveam în bagaj, două pufuri, alte medicamente și un spray pe care-l ținea Sorin la el. Dacă intram într-o piață cu flori trebuia să am grijă să-mi dau cu spray, dacă intram în praf, îmi doream să mi se spună dinainte dacă era o probă care implica praf, pentru a-mi lua medicamentele din timp. Am ținut-o sub control (n. Red. Boala), dar m-a ajutat faptul că știam că am la mine injecția aceea cu adrenalină, pe care o am și acum cu mine”, a povestit recent Răzvan Fodor într-o emisiune tv.

Soția lui Răzvan Fodor, speriată că boala i se putea agrava în Asia

Și Irina Fodor, soția lui Răzvan, a mărturisit că i-a fost frică de faptul că aventura în Asia ar fi putut să-i agraveze boala. Și chiar au fost câteva momente dificile pentru Răzvan Fodor, care a trebuit să alerge sau să urce zeci de scări într-o căldură infernală, în Filipine.

„Nu îmi doresc nimic, decât să revină cât mai repede şi mai ales întreg. Are momente când, din spirit competitiv, să facă mai mult decât ar trebui şi n-aş vrea să mă gândesc că se va expune unor situaţii periculoase. Dacă se întoarce sănătos, mi-e suficient. Da, aceasta este panica mea cea mai mare. Pentru că acolo (în Filipine și Taiwan – n.r.) sunt alte feluri de polen, de insecte, tot felul de lucruri pe care nu le poţi calcula și oricând poate face o criză mai serioasă”, declara soția lui Răzvan Fodor în perioada în care acesta se afla în competiție.