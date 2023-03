Motivul pentru care Dinu Maxer nu-și dorea nici în ruptul capului o familie! Doar Deea a reușit să-l facă să se răzgândească

In articol:

Deea și Dinu Maxer au format un cuplu timp de 18 ani, iar vestea că au ajuns în pragul divorțului a luat prin surprindere o țară întreagă, anunțul celor doi legat de acest subiect fiind unul neașteptat. Ieri, 28 martie, cei doi au anunțat că se vor separa prin intermediul unui mesaj comun, pe care l-au postat pe rețelele de socializare, fără a da însă detalii despre motivele care au dus la despărțire.

Totuși, la o zi de la anunțul divorțului, au ieșit la iveală câteva declarații pe care le-a făcut în trecut Dinu Maxer, legate despre întemeierea unei familii, mai precis despre faptul că acesta nu își dorea să devină soț și, totodată, părinte, din cauza unei experiențe tragice pe care a trăit-o în urmă cu mai mulți ani, însă totul s-a schimbat atunci când a întâlnit-o pe cea care i-a fost alături timp de 18 ani, Deea Maxer.

„Gura lumii” Deea Maxer a răbufnit, după ce Gabriela Cristea și Mara Bănică și-au dat cu părerea despre căsnicia sa! Fosta soție a lui Dinu suferă cumplit în urma divorțului

„Niciodată nu m-am gândit să-mi întemeiez o familie. Nici nu am vrut să am copii. Am avut un exemplu negativ după divorțul părinților mei. Un frate de-al meu la vârsta de 10 ani a fost călcat de un tramvai în București. Această suferință dublă pe mine m-a făcut să decid în acel moment că n-o să am niciodată familie.

Am avut nevoie foarte mulți ani să mă tratez. Cred că medicamentul meu se numește Deea Maxer. Deea a înțeles că dacă forțează ceva cu mine nu se va putea. Inclusiv cu al doilea copil au trecut 10 ani să mi-l doresc. Vreau să fac lucrurile atunci când mi le doresc și când îmi plac.”, a declarat Dinu Maxer, pentru un post TV, în urmă cu ceva timp.

Care ar fi fost, de fapt, motivul care a dus la divorț

Deși Deea și Dinu Maxer nu au dorit să ofere nicio explicație privind motivele care au condus la separare, un apropiat al cuplului a ieșit public și a vorbit despre situația celor doi, precizând că niciunul dintre ei nu și-a găsit un alt partener, ci pur și simplu dragostea dintre ei s-a consumat, ajungând astfel la separare.

Ce a spus Mara Bănică despre soții Maxer, după ce și-au anunțat divorțul? Jurnalista a avut o reacție neașteptată: „Ce o mai urma?”

„ S-a consumat tot ce a fost între ei doi și amândoi se simțeau ca frații. Atâta tot! Amândoi au încercat să salveze căsătoria, câteva luni, dar nu au mai putut, degeaba! Nu are nici Dinu, nici Deea pe altcineva. Clar nu a fost ăsta motivul”, a mărturisit un apropiat al cuplului, pentru click.ro.

