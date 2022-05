Motivul pentru care Flavius a părăsit Casa iubirii: „Am avut un casting pentru un film”! Fostul concurent plecă în India

In articol:

Flavius a fost unul dintre cei mai apreciați și iubiți concurenți de la emisiunea „Casa iubirii”. În urmă cu doar câteva ediții el și Dori au luat pe toată lumea prin surprindere, după ce s-au sărutat cu patos în camera roșie. Acum, tânărul a anunțat că părăsește competiția pentru a-și urma visul.

El a participat la un casting online pentru un rol într-un film din India și are de gând să meargă până acolo să afle dacă va juca sau nu în producția cinematografică.

„Am vrut să țin un discurs, dar când i-am văzut pe toți nu am mai putut. M-am simțit foarte apreciat. A simțit că oamenii m-au văzut dincolo de aparențe, toți mă credeau arogant.

Eu am fost în India, am fost model. Am avut un casting pentru un film și am dat castingul online și mi-au spus că vor să mă vadă în realitate. Chiar dacă merg acolo și nu e să fie, vreau să merg acolo și să dau tot. Am ajuns printre ultimii cinci(...) Eu voi pleca în trei zile înapoi în India.

Am venit după trei luni din India, am venit în casă și am avut nevoie de timpul de adaptare. Mă adaptasem și am spus că vreau să plec, dar vreau să încerc treaba asta, e o competiție foarte mare acolo”, a declarat Flavius.

Flavius, despre relația cu Dori: „ De îndrăgostit nu mă îndrăgostisem”

Tânărul spune că toate trăirile pe care telespectatorii le-au vpzut au fost reale și chiar începuse să se atașeze de Dori.

Flavius spune că nu se îndrăgostise încă de ea, însă avea sentimente puternice, care aveau potențialul de a se transforma în iubire.

„A fost totul real, nu a fost nimic fake (n. red. despre emisiune) Îmi pare rău (n. red. că a lăsat-o pe Dori). De îndrăgostit nu mă îndrăgostisem, dar începusem să mă atașez de ea, mă liniștea. De asta aveam nevoie.

Mesaj pentru concurentii din casă: Vreau să vă mulțumesc pentur că m-ați acceptat și ați văzut dincolo de aparențe. Totul a fost real și o să îmi fie dor de voi”, a mai spus tânărul.