Motivul pentru care Georgiana Lobonț nu vrea să vorbească despre scandalul divorțului! Armin Nicoară și fratele său au încercat să o convingă pe artistă: "Că e bine sau că e rău, publicul tot timpul a fost alături de tine" | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară vorbește despre scandalul cu Georgiana Lobonț, nașa lui de cununie. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, artistul menționează cum a început acest scandal, dar și adevărul care se află în spatele unui zvon de la care a izbucnit totul.

Armin Nicoară a încercat să o convingă pe Georgiana Lobonț să vorbească despre scandal

Printre altele, Armin Nicoară a vorbit și despre cariera sa muzicală, dar și despre noua lui piesa pe care o lansează alături de tatăl lui care este una de tip duel.

Scandalul momentul îl constituie subiectul presupusului divorț dintre Georgiana Lobonț și soțul ei. Armin Nicoară, finul ei, a încercat să lămurească situația, dar protagonista speculațiilor nu. Armin Nicoară ne-a spus de ce Georgiana Lobonț nu a ieșit încă public să facă lumină în întregul scandal. El și fratele său, Armando, au discutat cu artista și au încercat să o convingă să ofere declarații, însă momentan fără rezultat.

"Într-adevăr și eu și fratele meu Armando am încercat să o sfătuim să iasă în fața publicului și să spui ce ai de spus. Că e bine sau că e rău, publicul tot timpul a fost alături de tine. Cred că și acum, dacă ai ieși în fața lor, poate te-ar înțelege. Nu cred că ar trebui să mai stea. Și dacă vine la anul aici, tot o să vină cineva să o întrebe ce s-a întâmplat.", a declarat Armin Nicoară, în interviul exclusiv de pe canalul de YouTube WOWnews.

Citeste si: “Cred că e foarte rănită.” Catinca Roman a răbufnit, după ce a auzit cuvintele spuse de Oana Roman la adresa ei- kfetele.ro

Armin Nicoară, adevărul despre scandalul cu Georgiana Lobonț

În prezent, Armin Nicoară este implicat într-un scandal de proporții, alături de Georgiana Lobonț. S-a zvonit că artista și soțul ei divorțează, iar Armin, cumva, a ajuns să fie prins la mijloc. Saxofonistul lămurește subiectul explică întreaga situație.

"Eu în momentul de față am o soție foarte frumoasă, iubitoare, eu o iubesc. Nu pot să o dau pe Claudia pe altcineva. Dacă nu îmi plăcea de Claudia, chiar îi spun de fiecare dată că nu știu cum mi te-a dat Domnul, ești perfectă, exact cum vizualizam eu înainte, acum tu ești exact cum am vrut eu. Nu cred că există altă fată, doar că...unde este problema pentru multă lume. Eu colaborez și cu nașa Georgiana și cu alții. În melodiile mele clar, se cântă de iubire, de dragoste, mai pupă o fată, ia în brațe o fată, ochii tăi, gura ta și bineînțeles că eu nu aduc pe altcineva să joace rolul, trebuie să îl joc eu. O mai iau pe nașa Georgiana în brațe, cum e și în melodia pe care am lansat-o de curând, Sistemul Româncelor, la un moment dat spune sărută fetele. Normal că eu am sărutat-o pe obraz, bineînțeles, pe nașa Georgiana. Doar că, lumea a spus cumva, din ce a declarat nașul, că din cauza mea. Nu cred că nașul Rareș a spus în interviul pe care l-a dat, să pronunțe undeva numele meu, să spună ceva de mine și ce a spus acolo, cred că spune de mai mulți ani. Eu cu Georgiana mă cunosc de vreo 3-4 ani, nici nu știu și nu cred că dintr-un simplu îmbrățișat sau compliment...un cuplu nu se desparte din treaba asta. Nici nu știu exact ce se întâmplă, dacă e despărțire sau nu, nici nu vreau să mă bag, nu sunt în măsură. Ei sunt nașii mei, au o familie frumoasă. Au și doi copii și eu la rândul meu îmi doresc să am copii și cred că am ceva de învățat de la ei.", a mărturisit Armin Nicoară, în interviul pentru WOWnews.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!