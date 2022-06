Motivul pentru care Gigi Becali nu s-ar putea despărți niciodată de soția lui! Ce părere are latifundiarul despre bărbații care divorțează

In articol:

Gigi Becali este un om care, mai presus decât orice, pentru credința. Latifundiarul este recunoscut pentru faptele bune pe care le face pentru cei aflați la necaz, inclusiv pentru refugiații ucrainenei care au fugit din calea războiului și au ajuns în țara noastră. Pe lângă faptul că oamenii îl iubesc și îi admiră bunătatea, Gigi Becali se poate mândri și cu o soție pe care o prețuiește la superlativ.

Nu puține au fost dățile în care Gigi Becali își lăuda soția, având numai vorbe frumoase de spus la adresa celei de care și-a trăit o bună parte din viață. Latifundiarul nu ar putea renunța niciodată la soția sa, considerând că prima soție este întotdeauna un dar de la Dumnezeu.

Gigi Becali nu ar divorța niciodată de Luminița

În cadrul unui interviu, Gigi Becali a explicat că un bărbat, atunci când ajunge bogat, are tendința să-și ia o femeie mult mai tânără și mai

frumoasă decât soția lui. Latifundiarul condamnă un astfel de comportament, spunând despre acești bărbați că tot ceea ce urmează după prima soție e doar mila lui Dumnezeu, iar de la a treia soție apare blestemul în viața bărbatului.

„Bărbații ăștia bogați, n-ai văzut cum le lasă pe neveste? Când devin mari, bogați, prima dată ce fac? S-o lase pe nevasta. Băi, nebunule, păi tu dacă ai lăsat pe nevasta ta și iei una mai frumoasă, tu o să ai fericire? Păi ți-a dat Dumnezeu dar, ai aruncat darul lui Dumnezeu! Că prima e dar, nevasta prima, ea este dar, orice s-ar întâmpla, cum, nu știu ce. Zice Sfântul Apostol Pavel, poți s-o lași numai din desfrânare, dar și dacă ai puterea s-o ierți, s-o ierți. Poți s-o iei și pe a doua. Prima este dar, a doua este mila. Păi de ce este mila? Este mila că Dumnezeu din milă de bărbat care e nemernic sau că s-a întâmplat, lui Dumnezeu îi e milă de el, nu-l lasă fără soață, adică fără femeie, că așa i-a legat și îți mai dă voie să iei una. Dacă o mai lași pe a doua și o iei pe a treia, este blestem, după aia începe depresia.”, a spus Gigi Becali.