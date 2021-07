Motivul pentru care Jador nu a mers în Republica Dominicană, chiar în marea finală Survivor România 2021! Artistul a dezvăluit totul: ”Nu mă reprezintă”

Jador [Sursa foto: Instagram] 17:40, iul 10, 2021 Autor: Cristina Ionela

Jador a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți de la Survivor România 2021! Fostul faimos a fost votat drept favoritului publicului în nenumărate rânduri, oamenii de acasă văzându-l chiar un potențial câștigător al sezonului doi al competiției fenomen de la Kanal D.

Din nefericire, cântărețul s-a accidentat destul de grav pe unul dintre traseele din Dominicană, iar medicii nu i-au mai dat acordul să intre la următoarele jocuri de la Survivor.

Jador s-a întors acasă, deși susținătorii lui îl voiau în Republica Dominicană, să lupte cu restul concurenților și de ce nu, să aducă premiul cel mare și titlul de Survivor România 2021. Cum nu a fost deloc așa, artistul s-a întors la cariera lui și viața de casă. Acum, când aproape toți foștii concurenți s-au întors în Republica Dominicană, pentru marea finală Survivor, telespectatorii au început să ”intre la idei” când nu l-au văzut și pe Jador.

Ei bine, manelistul nu a mers în Dominicană, acolo unde și-a petrecut câteva luni bune din viață, dintr-un singur motiv. Fostul faimos a dezvăluit acel motiv, după ce internauții s-au întrebat de ce nu a mers odată cu restul foștilor concurenți.

Jador[Sursa foto: Instagram]

Jador a dezvăluit motivul pentru care nu a mers în Dominicană

” Nu am putut să mă duc la emisiune, o să intru pe Skype și o să vorbesc, o să-mi expun părerea mea, cine cred eu că ar trebui să câștige, o să fiu sincer. Nu am putut să merg pentru că sunt la concerte, acum abia m-am trezit, sunt cu managerii, mâncăm ceva după mergem să cântăm. Eu fac ceea ce-mi place, adică să cânt, pe mine nu mă reprezintă Survivor, eu sunt cântăreț. Am fost acolo, gata, mi-am rupt un picior, îmi ajunge, nu mai vreau. Aș fi vrut să mă duc dacă aș fi avut timp liber, dar nu am timp liber din păcate. Nu din păcate, din fericire, de ce zic...din păcate că nu mă vedeți voi..”, a spus Jador, în mediul online.